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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Рубин
Зенит - Рубин: обзор матча 15 мая 2011
Зенит
15.05.2011, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Рубин
10'
Данни
70'
А. Кержаков
18'
Г. Карадениз
29'
А. Медведев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Рубин
Замена
С. Кисляк
️️️️
П. Быстров
Замена
П. Немов
️️️️
Г. Карадениз
ГОЛ! 2:2!
А. Кержаков
Желтая карточка
А. Бухаров
Замена
А. Кержаков
️️️️
А. Ионов
Замена
В. Файзулин
️️️️
С. Хусти
ГОЛ! 1:2!
А. Медведев
Пас отдал
О. Кузьмин
18'
ГОЛ! 1:1!
Г. Карадениз
Пас отдал
А. Рязанцев
Желтая карточка
А. Анюков
11'
ГОЛ! 1:0!
Данни
Пас отдал
С. Хусти
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
18
Константин Зырянов
ЦП
27
Игорь Денисов
ЦП
10
Данни
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
76
Роман Шаронов
(К)
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
10
Бибрас Натхо
ЦП
0
Петр Быстров
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Зенит
23
Дмитрий Бородин
ВР
0
Николас Пеньяилильо
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
77
Александр Петров
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
11
Алан Касаев
ЛП
5
Петр Немов
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
4-3-2-1
16
Малафеев
15
Губочан
6
Ломбертс
22
Алвеш
22
Анюков
9
Хусти
27
Денисов
18
Зырянов
10
Данни
11
Ионов
11
Бухаров
3-2-4-1
1
Арлаускис
16
Боккетти
44
Навас
76
Шаронов
23
Кузьмин
14
Ансальди
10
Натхо
0
Быстров
7
Рязанцев
61
Карадениз
13
Медведев
9
Хусти
20
Файзулин
20
Файзулин
9
Хусти
11
Ионов
11
Кержаков
11
Кержаков
11
Ионов
61
Карадениз
5
Немов
5
Немов
61
Карадениз
0
Быстров
15
Кисляк
15
Кисляк
0
Быстров
Остались в запасе
Зенит
Рубин
77
Александр Петров
ЦП
0
Николас Пеньяилильо
ЦЗ
23
Дмитрий Бородин
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Сергей Рыжиков
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
11
Алан Касаев
ЛП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
77
Александр Петров
ЦП
0
Николас Пеньяилильо
ЦЗ
23
Дмитрий Бородин
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
Остались в запасе
1
Сергей Рыжиков
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
11
Алан Касаев
ЛП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Зенит - Рубин
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Баскаков
(Москва)
Помощники судьи:
Виталий Дроздов (Москва)
Николай Богач (Люберцы)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 15:45 (прямая) "НТВ+ Спорт-Плюс" 15:45 (прямая) "Россия 2" 15:55 (прямая)
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