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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Рубин
Зенит - Рубин: обзор матча 25 марта 2012
Зенит
25.03.2012, воскресенье, 16:15
Россия. Премьер-лига, группа A, 36 тур
1 : 1
Завершен
Рубин
36'
С. Хусти
57'
Н. Вальдес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Рубин
Замена
К. Зырянов
️️️️
Р. Широков
Травма
С. Рыжиков
Замена
М. Канунников
️️️️
С. Хусти
Замена
Д. Валье
️️️️
Н. Вальдес
Замена
Б. Алвеш
️️️️
Н. Ломбертс
Травма
Н. Вальдес
Травма
Н. Ломбертс
Замена
С. Давыдов
️️️️
А. Касаев
ГОЛ! 1:1!
Н. Вальдес
Травма
А. Кержаков
Замена
Н. Вальдес
️️️️
В. Дядюн
ГОЛ! 1:0!
С. Хусти
Пас отдал
Р. Широков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
15
Роман Широков
ЦП
37
Сергей Семак
ЦП
27
Игорь Денисов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
5
Петр Немов
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
10
Бибрас Натхо
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
61
Гекдениз Карадениз
АП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
18
Константин Зырянов
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
34
Никита Бочаров
ЦП
30
Джонатан Валье
АП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
4-5-1
16
Малафеев
4
Кришито
15
Губочан
6
Ломбертс
22
Анюков
9
Хусти
15
Широков
37
Семак
27
Денисов
34
Быстров
11
Кержаков
4-4-1-1
1
Рыжиков
23
Кузьмин
44
Навас
16
Боккетти
5
Немов
10
Натхо
26
Еременко
7
Рязанцев
11
Касаев
61
Карадениз
17
Дядюн
6
Ломбертс
22
Алвеш
22
Алвеш
6
Ломбертс
15
Широков
18
Зырянов
18
Зырянов
15
Широков
9
Хусти
99
Канунников
99
Канунников
9
Хусти
Вальдес
30
Валье
30
Валье
Вальдес
17
Дядюн
16
Вальдес
16
Вальдес
17
Дядюн
11
Касаев
10
Давыдов
10
Давыдов
11
Касаев
Остались в запасе
Зенит
Рубин
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
27
Алессандро Розина
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
34
Никита Бочаров
ЦП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
27
Алессандро Розина
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Остались в запасе
34
Никита Бочаров
ЦП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Зенит - Рубин
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 16:00 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 16:00 (прямая)
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