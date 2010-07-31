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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Рубин
Зенит - Рубин: обзор матча 31 июля 2010
Зенит
31.07.2010, суббота, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Рубин
45+1'
А. Кержаков
65'
А. Кержаков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Рубин
Замена
В. Файзулин
️️️️
Данни
Замена
М. Канунников
️️️️
А. Кержаков
Замена
А. Горбанец
️️️️
А. Касаев
ГОЛ! 2:0!
А. Кержаков
Пас отдал
Т. Губочан
Замена
О. Мартинс
️️️️
П. Быстров
Желтая карточка
А. Анюков
Желтая карточка
Г. Карадениз
ГОЛ! 1:0!
А. Кержаков
+1
Замена
А. Розина
️️️️
В. Быстров
Замена
Е. Баляйкин
️️️️
Л. Салуквадзе
2'
Травма
Л. Салуквадзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
10
Данни
ЛВ
27
Игорь Денисов
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
34
Владимир Быстров
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
9
Александр Орехов
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛВ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
15
Рафал Муравски
ЦП
37
Сергей Семак
(К)
АП
0
Петр Быстров
ПВ
61
Гекдениз Карадениз
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
20
Виктор Файзулин
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
27
Данко Лазович
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Рубин
25
Илья Чебану
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
40
МакБет Сибайя
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
4-3-2-1
16
Малафеев
15
Губочан
6
Мейра
6
Ломбертс
22
Анюков
27
Денисов
18
Зырянов
15
Широков
10
Данни
34
Быстров
11
Кержаков
4-2-3-1
1
Рыжиков
3
Салуквадзе
44
Навас
9
Орехов
14
Ансальди
16
Нобоа
15
Муравски
0
Быстров
37
Семак
11
Касаев
61
Карадениз
10
Данни
20
Файзулин
20
Файзулин
10
Данни
34
Быстров
27
Розина
27
Розина
34
Быстров
11
Кержаков
99
Канунников
99
Канунников
11
Кержаков
11
Касаев
32
Горбанец
32
Горбанец
11
Касаев
3
Салуквадзе
32
Баляйкин
32
Баляйкин
3
Салуквадзе
0
Быстров
9
Мартинс
9
Мартинс
0
Быстров
Остались в запасе
Зенит
Рубин
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
27
Данко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
25
Илья Чебану
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
40
МакБет Сибайя
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
27
Данко Лазович
ЦФ
Остались в запасе
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
25
Илья Чебану
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
40
МакБет Сибайя
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Зенит - Рубин
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
В.Дроздов
Д.Мосякин (оба - Москва)
Делегат:
А.Бутенко (Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 15:40 (прямая); "Первый" 16:00 (прямая)
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