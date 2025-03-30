Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Рубин
Зенит - Рубин: обзор матча 30 марта 2025
Зенит
30.03.2025, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 22 тур
4 : 0
Завершен
Рубин
51'
Л. Гонду
59'
Г. Мантуан
73'
М. Кассьерра
74'
А. Мостовой
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит - Рубин
87'
Желтая карточка
А. Зотов
ГОЛ! 4:0!
А. Мостовой
Пас отдал
М. Кассьерра
74'
ГОЛ! 3:0!
М. Кассьерра
Пас отдал
Л. Энрике
73'
Замена
А. Мостовой
️️️️
Педро
71'
Замена
О. Мимович
️️️️
Г. Мантуан
70'
68'
Замена
Н. Чумич
️️️️
Д. Шабанхаджай
63'
Замена
Р. Ашурматов
️️️️
У. Иву
63'
Замена
А. Зотов
️️️️
В. Ходжа
ГОЛ! 2:0!
Г. Мантуан
Пас отдал
Л. Энрике
59'
57'
Замена
Б. Йочич
️️️️
М. Чуни
56'
Замена
О. Иванов
️️️️
В. Вада
54'
Вторая желтая
А. Грицаенко
ГОЛ! 1:0!
Л. Гонду
Пас отдал
Педро
51'
Замена
Л. Гонду
️️️️
А. Соболев
46'
Замена
М. Кассьерра
️️️️
М. Глушенков
46'
Травма
М. Глушенков
45'
+5
45'
+1
Желтая карточка
А. Грицаенко
Желтая карточка
Г. Мантуан
34'
Замена
Н. Алип
️️️️
Нино
14'
Травма
Нино
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
20
Педро
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
22
Велдин Ходжа
ОП
23
Валентин Вада
ЦП
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
90
Марвин Чуни
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
77
Огнен Мимович
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
14
Саша Зделар
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
32
Лусиано Гонду
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Рубин
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
27
Никола Чумич
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Латышонок
3
Дуглас Сантос
33
Нино
16
Эракович
31
Мантуан
5
Барриос
8
Вендел
20
Педро
11
Энрике
7
Соболев
10
Глушенков
3-4-1-2
38
Ставер
2
Тесленко
5
Вуячич
27
Грицаенко
70
Кабутов
6
Иву
22
Ходжа
71
Рожков
23
Вада
90
Чуни
99
Шабанхаджай
33
Нино
28
Алип
28
Алип
33
Нино
31
Мантуан
77
Мимович
77
Мимович
31
Мантуан
20
Педро
77
Мостовой
77
Мостовой
20
Педро
7
Соболев
32
Гонду
32
Гонду
7
Соболев
10
Глушенков
9
Кассьерра
9
Кассьерра
10
Глушенков
6
Иву
5
Ашурматов
5
Ашурматов
6
Иву
22
Ходжа
21
Зотов
21
Зотов
22
Ходжа
23
Вада
19
Иванов
19
Иванов
23
Вада
90
Чуни
8
Йочич
8
Йочич
90
Чуни
99
Шабанхаджай
27
Чумич
27
Чумич
99
Шабанхаджай
Остались в запасе
Зенит
Рубин
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
14
Саша Зделар
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
96
Никита Васильев
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
14
Саша Зделар
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
96
Никита Васильев
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Зенит - Рубин
1
1
2
Всего ударов по воротам
24
4
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
1
Нарушения
4
13
Офсайды
2
0
Количество передач
596
245
Сейвы
1
3
Точность передач %
88
73
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
10
0
Удары из пределов штрафной
17
1
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Рубин
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
- : -
06.12.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Зенит
Рубин
Глушенков впервые станет отцом
00:30
1
Генич – о скандалах в сборной: «От Карпина требуют результат, а не только цирк, песни и пляски»
Вчера, 23:00
4
Радимов – об игроках «Зенита»: «Как тюлени в цирке»
Вчера, 22:16
1
Быстров определил победителя баттла Глушенкова с Круговым
Вчера, 20:06
4
Глушенков допустил 69 нарушений ПДД за год
Вчера, 18:59
20
Глушенков впервые станет отцом
00:30
1
Генич – о скандалах в сборной: «От Карпина требуют результат, а не только цирк, песни и пляски»
Вчера, 23:00
4
Радимов – об игроках «Зенита»: «Как тюлени в цирке»
Вчера, 22:16
1
Быстров определил победителя баттла Глушенкова с Круговым
Вчера, 20:06
4
Глушенков допустил 69 нарушений ПДД за год
Вчера, 18:59
20
«Рубин» принял решение по Кузьмину
Вчера, 16:21
2
Кузьмин за четыре матча в «Рубине» «уволил» трех тренеров
Вчера, 16:02
3
Тренер «Рубина» Кузьмин повторил рекорд Черчесова, Виллаш-Боаша и Манчини
28 ноября
1
РПЛ. «Рубин» разгромил «Акрон» (3:0) и поднялся на 6-е место
28 ноября
9
Раскрыт список из 14 трансферных целей «Локомотива» на зимнее ТО
28 ноября
10
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+