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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Рубин
Зенит - Рубин: обзор матча 06 апреля 2014
Зенит
06.04.2014, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
6 : 2
Завершен
Рубин
19'
Халк (П)
35'
Халк (П)
68'
Х. Саломон Рондон
75'
Данни
78'
Х. Саломон Рондон
90'
Х. Саломон Рондон
64'
С. Азмун
82'
Р. Еременко (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Рубин
ГОЛ! 6:2!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Халк
90'
82'
ГОЛ с пенальти! 5:2!
Р. Еременко
80'
Замена
Г. Нуров
️️️️
М. Девич
ГОЛ! 5:1!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
А. Рязанцев
78'
Замена
А. Аршавин
️️️️
Данни
77'
ГОЛ! 4:1!
Данни
Пас отдал
Х. Саломон Рондон
75'
ГОЛ! 3:1!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
И. Смольников
68'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
А. Кержаков
66'
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
А. Витсель
66'
64'
ГОЛ! 2:1!
С. Азмун
Пас отдал
И. Гетигежев
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Халк
35'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Халк
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
(К)
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Данни
ЛП
28
Аксель Витсель
ОП
44
Анатолий Тимощук
ОП
20
Виктор Файзулин
ЦП
7
Халк
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
(К)
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
28
Павел Могилевец
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
20
Сердар Азмун
АП
26
Роман Еременко
ПП
32
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Маминов
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
7
Александр Рязанцев
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Рубин
77
Ярослав Малолетков
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
88
Руслан Камболов
ОП
94
Георгий Нуров
АП
89
Александр Прудников
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
18
Артурс Карашаускс
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
4-2-3-1
12
Лодыгин
4
Кришито
6
Ломбертс
13
Нету
8
Смольников
28
Витсель
44
Тимощук
10
Данни
20
Файзулин
7
Халк
11
Кержаков
4-1-3-1-1
1
Нестеренко
23
Кузьмин
44
Навас
4
Кверквелия
3
Гетигежев
28
Могилевец
26
Еременко
55
Кулик
61
Карадениз
20
Азмун
32
Девич
11
Кержаков
7
Рязанцев
7
Рязанцев
11
Кержаков
10
Данни
28
Аршавин
28
Аршавин
10
Данни
28
Витсель
23
Рондон
23
Рондон
28
Витсель
32
Девич
94
Нуров
94
Нуров
32
Девич
Остались в запасе
Зенит
Рубин
78
Александр Васютин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
18
Константин Зырянов
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
77
Ярослав Малолетков
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
88
Руслан Камболов
ОП
89
Александр Прудников
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
18
Артурс Карашаускс
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Маминов
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
18
Константин Зырянов
ЦП
Остались в запасе
77
Ярослав Малолетков
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
88
Руслан Камболов
ОП
89
Александр Прудников
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
18
Артурс Карашаускс
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Владимир Маминов
Статистика матча Зенит - Рубин
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ" 13:20 (прямая) "Наш футбол" 13:10 (прямая)
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