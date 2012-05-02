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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Зенит
Рубин - Зенит: обзор матча 02 мая 2012
Рубин
02.05.2012, среда, 18:30
Россия. Премьер-лига, группа A, 42 тур
2 : 2
Завершен
Зенит
8'
А. Рязанцев
59'
Б. Натхо
50'
С. Семак
68'
А. Аршавин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Зенит
Желтая карточка
К. Ансальди
Замена
В. Дядюн
️️️️
С. Давыдов
Замена
С. Хусти
️️️️
А. Бухаров
Замена
А. Касаев
️️️️
Г. Карадениз
Замена
А. Розина
️️️️
В. Файзулин
ГОЛ! 2:2!
А. Аршавин
Пас отдал
И. Денисов
Желтая карточка
А. Бухаров
Замена
С. Боккетти
️️️️
Н. Вальдес
Замена
В. Быстров
️️️️
М. Канунников
ГОЛ! 2:1!
Б. Натхо
ГОЛ! 1:1!
С. Семак
Пас отдал
А. Аршавин
Желтая карточка
Б. Алвеш
17'
Желтая карточка
А. Аршавин
ГОЛ! 1:0!
А. Рязанцев
Пас отдал
Г. Карадениз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
76
Роман Шаронов
(К)
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
7
Александр Рязанцев
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
27
Игорь Денисов
ОП
37
Сергей Семак
(К)
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
34
Никита Бочаров
ЦП
30
Джонатан Валье
АП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Зенит
23
Дмитрий Бородин
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
15
Роман Широков
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
27
Алессандро Розина
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
4-4-2
1
Рыжиков
14
Ансальди
44
Навас
76
Шаронов
23
Кузьмин
61
Карадениз
26
Еременко
10
Натхо
7
Рязанцев
10
Давыдов
16
Вальдес
4-1-2-1-2
30
Жевнов
22
Анюков
22
Алвеш
6
Ломбертс
3
Лукович
27
Денисов
37
Семак
20
Файзулин
28
Аршавин
99
Канунников
11
Бухаров
16
Вальдес
16
Боккетти
16
Боккетти
16
Вальдес
61
Карадениз
11
Касаев
11
Касаев
61
Карадениз
10
Давыдов
17
Дядюн
17
Дядюн
10
Давыдов
11
Бухаров
9
Хусти
9
Хусти
11
Бухаров
99
Канунников
34
Быстров
34
Быстров
99
Канунников
20
Файзулин
27
Розина
27
Розина
20
Файзулин
Остались в запасе
Рубин
Зенит
34
Никита Бочаров
ЦП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
17
Виталий Калешин
ПЗ
30
Джонатан Валье
АП
Главный тренер
Курбан Бердыев
23
Дмитрий Бородин
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
15
Роман Широков
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
34
Никита Бочаров
ЦП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
17
Виталий Калешин
ПЗ
30
Джонатан Валье
АП
Остались в запасе
23
Дмитрий Бородин
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
15
Роман Широков
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Рубин - Зенит
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"Россия-2" 18:25 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Спорт" 18:10 (прямая)
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