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Расписание матчей
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Зенит - Рубин
Зенит - Рубин: обзор матча 19 сентября 2016
Зенит
19.09.2016, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 7 тур
4 : 1
Завершен
Рубин
16'
Д. Кришито (П)
53'
Р. Мак
59'
Жулиано
63'
А. Дзюба
86'
Жонатас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Рубин
Желтая карточка
И. Смольников
87'
87'
Желтая карточка
М. Лестьенн
86'
ГОЛ! 4:1!
Жонатас
Пас отдал
К. Самбрано
Желтая карточка
Л. Джорджевич
77'
Замена
И. Новосельцев
️️️️
Ю. Жирков
69'
ГОЛ! 4:0!
А. Дзюба
Пас отдал
Л. Джорджевич
63'
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
Р. Мак
62'
ГОЛ! 3:0!
Жулиано
59'
Желтая карточка
А. Дзюба
57'
57'
Желтая карточка
К. Самбрано
ГОЛ! 2:0!
Р. Мак
Пас отдал
А. Дзюба
53'
46'
Замена
М. Лестьенн
️️️️
Р. Рочина
46'
Замена
М. Оздоев
️️️️
Р. Камболов
Замена
Маурисио
️️️️
А. Витсель
18'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Кришито
16'
Травма
А. Витсель
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
6
Хави Гарсия
(К)
ОП
27
Аксель Витсель
ЦП
20
Жулиано
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Рубин
1
Сергей Рыжиков
(К)
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
8
Александр Сонг
ОП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Жонатас
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
8
Маурисио
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
14
Саму
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
4-1-1-2-2
41
Кержаков
18
Жирков
4
Кришито
13
Нету
8
Смольников
6
Хави Гарсия
27
Витсель
21
Мак
20
Жулиано
9
Кокорин
22
Дзюба
4-2-2-2
1
Рыжиков
26
Бауэр
3
Самбрано
20
Санчес
3
Набиуллин
88
Камболов
8
Сонг
16
Рочина
31
Ткачук
99
Канунников
9
Жонатас
18
Жирков
99
Новосельцев
99
Новосельцев
18
Жирков
27
Витсель
8
Маурисио
8
Маурисио
27
Витсель
21
Мак
19
Джорджевич
19
Джорджевич
21
Мак
88
Камболов
21
Оздоев
21
Оздоев
88
Камболов
16
Рочина
17
Лестьенн
17
Лестьенн
16
Рочина
Остались в запасе
Зенит
Рубин
12
Юрий Лодыгин
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Юрий Нестеренко
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
14
Саму
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Остались в запасе
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Юрий Нестеренко
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
14
Саму
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Зенит - Рубин
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди (Краснодар)
Арам Петросян (Бронницы)
Инспектор:
Гаряфий Жафяров (Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
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