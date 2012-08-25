Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Рубин
Зенит - Рубин: обзор матча 25 августа 2012
Зенит
25.08.2012, суббота, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Рубин
25'
В. Файзулин
52'
Б. Натхо (П)
61'
Р. Еременко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Рубин
77'
Замена
Р. Шаронов
️️️️
А. Рязанцев
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
В. Быстров
65'
63'
Замена
С. Давыдов
️️️️
Х. Саломон Рондон
61'
ГОЛ! 1:2!
Р. Еременко
Пас отдал
П. Орбаис
Желтая карточка
А. Анюков
54'
52'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Натхо
46'
Замена
Г. Карадениз
️️️️
И. Маркано
ГОЛ! 1:0!
В. Файзулин
Пас отдал
В. Быстров
25'
24'
Желтая карточка
П. Орбаис
Травма
А. Анюков
22'
21'
Желтая карточка
И. Маркано
4'
Желтая карточка
Б. Натхо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
20
Виктор Файзулин
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
15
Роман Широков
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
5
Иван Маркано
ЛП
6
Пабло Орбаис
ОП
10
Бибрас Натхо
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
4-1-4-1
16
Малафеев
4
Кришито
6
Ломбертс
15
Губочан
22
Анюков
27
Денисов
20
Файзулин
15
Широков
18
Зырянов
34
Быстров
99
Канунников
4-2-3-1
1
Рыжиков
23
Кузьмин
44
Навас
16
Боккетти
14
Ансальди
6
Орбаис
10
Натхо
26
Еременко
7
Рязанцев
5
Маркано
23
Рондон
34
Быстров
19
Джорджевич
19
Джорджевич
34
Быстров
7
Рязанцев
76
Шаронов
76
Шаронов
7
Рязанцев
5
Маркано
61
Карадениз
61
Карадениз
5
Маркано
23
Рондон
10
Давыдов
10
Давыдов
23
Рондон
Остались в запасе
Зенит
Рубин
30
Юрий Жевнов
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
17
Виталий Калешин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
17
Виталий Калешин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Зенит - Рубин
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
Новости команд
Все
Зенит
Рубин
Малком: «Возможно, я ошибся, перейдя в «Зенит»
18:31
2
Месси отговаривал друга от трансфера в «Зенит»
18:09
5
Радимов назвал легенду РПЛ, которой он хотел втащить
17:39
Круговой: «Мы попадем на ЧМ, Глушенкова не вызовут, но он и не расстроится»
17:09
21
Черчесов ответил, кого взял бы на ЧМ-2018 из нынешней сборной России
15:31
2
Малком: «Возможно, я ошибся, перейдя в «Зенит»
18:31
2
Месси отговаривал друга от трансфера в «Зенит»
18:09
5
Радимов назвал легенду РПЛ, которой он хотел втащить
17:39
Круговой: «Мы попадем на ЧМ, Глушенкова не вызовут, но он и не расстроится»
17:09
21
Черчесов ответил, кого взял бы на ЧМ-2018 из нынешней сборной России
15:31
2
Генич назвал российского тренера, благодаря которому раскрылся Хвича
11 ноября
2
Кузьмин стал автором уникального достижения для тренеров «Рубина»
7 ноября
2
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Рубин» забил «Локомотиву» после пропущенного судьей удаления
7 ноября
3
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
6 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+