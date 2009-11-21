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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Зенит
Рубин - Зенит: обзор матча 21 ноября 2009
Рубин
21.11.2009, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Зенит
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Зенит
+1
Замена
Р. Широков
️️️️
В. Быстров
Замена
С. Корниленко
️️️️
Ф. Текке
Замена
Х. Кабзе
️️️️
Г. Карадениз
Желтая карточка
К. Зырянов
Замена
И. Семшов
️️️️
М. Кежман
Желтая карточка
И. Крижанац
Замена
П. Быстров
️️️️
А. Касаев
Желтая карточка
Р. Шаронов
+1
+1
Желтая карточка
Ф. Текке
+1
Желтая карточка
А. Анюков
Желтая карточка
В. Малафеев
Желтая карточка
И. Крижанац
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
37
Сергей Семак
(К)
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
11
Алан Касаев
ПП
61
Гекдениз Карадениз
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
25
Радек Ширл
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
18
Константин Зырянов
ЦП
27
Игорь Денисов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
99
Матея Кежман
ЦФ
33
Фатих Текке
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Рубин
77
Нукри Ревишвили
ВР
9
Александр Орехов
ЦЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
15
Рафал Муравски
ЦП
0
Петр Быстров
ЦП
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Зенит
0
Камил Чонтофальски
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
20
Игорь Семшов
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
4-4-2
1
Рыжиков
14
Ансальди
44
Навас
76
Шаронов
17
Калешин
37
Семак
16
Нобоа
7
Рязанцев
11
Касаев
11
Бухаров
61
Карадениз
4-4-2
16
Малафеев
22
Анюков
6
Ломбертс
4
Крижанац
25
Ширл
34
Быстров
18
Зырянов
27
Денисов
9
Хусти
33
Текке
99
Кежман
11
Касаев
0
Быстров
0
Быстров
11
Касаев
61
Карадениз
99
Кабзе
99
Кабзе
61
Карадениз
99
Кежман
20
Семшов
20
Семшов
99
Кежман
34
Быстров
15
Широков
15
Широков
34
Быстров
33
Текке
12
Корниленко
12
Корниленко
33
Текке
Остались в запасе
Рубин
Зенит
77
Нукри Ревишвили
ВР
9
Александр Орехов
ЦЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
15
Рафал Муравски
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
0
Камил Чонтофальски
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
27
Алессандро Розина
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
77
Нукри Ревишвили
ВР
9
Александр Орехов
ЦЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
15
Рафал Муравски
ЦП
Остались в запасе
0
Камил Чонтофальски
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
27
Алессандро Розина
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Рубин - Зенит
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Александр Колобаев
(Москва)
Помощники судьи:
В. Дроздов
А. Монахов (оба - Москва)
Дополнительные помощники:
А. Бутенко (Москва)
Делегат:
А. Ковалев (Тамбов)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 13:45 (прямая); "Спорт" 13:25 (прямая)
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