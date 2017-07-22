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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Рубин
Зенит - Рубин: обзор матча 22 июля 2017
Зенит
22.07.2017, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Рубин
52'
С. Дриусси
90+1'
С. Дриусси
45+1'
Р. Жемалетдинов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Рубин
Замена
А. Ерохин
️️️️
С. Дриусси
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
С. Дриусси
Пас отдал
Д. Кришито
90'
+1
Замена
Д. Полоз
️️️️
О. Шатов
80'
73'
Желтая карточка
Г. Карадениз
Замена
Жулиано
️️️️
А. Дзюба
65'
64'
Замена
Г. Карадениз
️️️️
Р. Жемалетдинов
63'
Замена
С. Азмун
️️️️
М. Канунников
ГОЛ! 1:1!
С. Дриусси
Пас отдал
А. Кокорин
52'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Р. Жемалетдинов
Пас отдал
С. Рыжиков
14'
Желтая карточка
Э. Набиуллин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
27
Олег Шатов
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
30
Федор Кудряшов
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПАЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
8
Александр Сонг
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
23
Эрнани
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
20
Жулиано
АП
Рубин
1
Тимур Акмурзин
ВР
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
10
Мийо Цакташ
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
4-1-2-1-2
99
Лунев
4
Кришито
20
Иванович
13
Нету
8
Смольников
5
Паредес
14
Кузяев
27
Шатов
9
Дриусси
9
Кокорин
22
Дзюба
4-3-1-1-1
1
Рыжиков
13
Гранат
30
Кудряшов
88
Камболов
3
Набиуллин
23
Кузьмин
8
Сонг
6
М'Вила
21
Оздоев
10
Жемалетдинов
99
Канунников
9
Дриусси
21
Ерохин
21
Ерохин
9
Дриусси
22
Дзюба
20
Жулиано
20
Жулиано
22
Дзюба
27
Шатов
7
Полоз
7
Полоз
27
Шатов
10
Жемалетдинов
61
Карадениз
61
Карадениз
10
Жемалетдинов
99
Канунников
20
Азмун
20
Азмун
99
Канунников
Остались в запасе
Зенит
Рубин
41
Михаил Кержаков
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
23
Эрнани
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
1
Тимур Акмурзин
ВР
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
10
Мийо Цакташ
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
23
Эрнани
ЦП
Остались в запасе
1
Тимур Акмурзин
ВР
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
10
Мийо Цакташ
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Зенит - Рубин
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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