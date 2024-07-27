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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Зенит
Рубин - Зенит: обзор матча 27 июля 2024
Рубин
27.07.2024, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 4
Завершен
Зенит
36'
М. Глушенков
44'
М. Кассьерра (П)
55'
Педро
90+2'
В. Изидор
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рубин - Зенит
90'
+2
ГОЛ! 0:4!
В. Изидор
Пас отдал
Артур
Желтая карточка
М. Даку
89'
88'
Замена
С. Волков
️️️️
В. Караваев
75'
Замена
Ю. Горшков
️️️️
М. Кассьерра
75'
Замена
В. Изидор
️️️️
М. Глушенков
Замена
Д. Шабанхаджай
️️️️
Р. Безруков
72'
Замена
Н. Чумич
️️️️
В. Вада
72'
Замена
Р. Ашурматов
️️️️
Е. Тесленко
72'
63'
Замена
Артур
️️️️
Клаудиньо
63'
Замена
А. Мостовой
️️️️
Педро
55'
ГОЛ! 0:3!
Педро
Пас отдал
Вендел
Желтая карточка
Е. Тесленко
48'
Замена
А. Юкич
️️️️
Б. Йочич
46'
44'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Кассьерра
36'
ГОЛ! 0:1!
М. Глушенков
Пас отдал
Вендел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
25
Артур Нигматуллин
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
20
Педро
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Рубин
86
Никита Корец
ВР
38
Евгений Ставер
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
6
Марат Апшацев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
77
Александар Юкич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
27
Никола Чумич
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
21
Александр Ерохин
АП
37
Артур
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
3-2-3-1-1
25
Нигматуллин
2
Тесленко
5
Вуячич
27
Грицаенко
70
Кабутов
71
Рожков
21
Зотов
23
Безруков
23
Вада
8
Йочич
19
Даку
4-1-1-2-2
1
Латышонок
15
Караваев
16
Эракович
33
Нино
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
8
Вендел
33
Клаудиньо
20
Педро
10
Глушенков
9
Кассьерра
2
Тесленко
5
Ашурматов
5
Ашурматов
2
Тесленко
8
Йочич
77
Юкич
77
Юкич
8
Йочич
23
Вада
27
Чумич
27
Чумич
23
Вада
23
Безруков
99
Шабанхаджай
99
Шабанхаджай
23
Безруков
9
Кассьерра
4
Горшков
4
Горшков
9
Кассьерра
15
Караваев
82
Волков
82
Волков
15
Караваев
20
Педро
77
Мостовой
77
Мостовой
20
Педро
33
Клаудиньо
37
Артур
37
Артур
33
Клаудиньо
10
Глушенков
18
Изидор
18
Изидор
10
Глушенков
Остались в запасе
Рубин
Зенит
86
Никита Корец
ВР
38
Евгений Ставер
ВР
6
Марат Апшацев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
31
Густаво Мантуан
ПЗ
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
21
Александр Ерохин
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
38
Евгений Ставер
ВР
6
Марат Апшацев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Остались в запасе
31
Густаво Мантуан
ПЗ
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
21
Александр Ерохин
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Рубин - Зенит
2
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
12
5
Офсайды
0
3
Количество передач
352
652
Сейвы
1
2
Точность передач %
81
87
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
- : -
06.12.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Зенит
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Помощники судьи:
Алексей Ширяев
Варанцо Петросян
Дополнительные помощники:
VAR – Виталий Мешков; АVAR – Сергей Цыганок
Резервный судья:
Антон Фролов
Инспектор:
Александр Гвардис
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Черданцев, Титов)
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