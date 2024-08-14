Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Рубин - Зенит
Рубин - Зенит: обзор матча 14 августа 2024
Рубин
14.08.2024, среда, 17:15
Россия. Кубок, группа D, 2 тур
0 : 1
Завершен
Зенит
59'
Д. Васильев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рубин - Зенит
Желтая карточка
И. Вуячич
90'
+3
Желтая карточка
А. Зотов
90'
Желтая карточка
О. Иванов
90'
89'
Замена
И. Ахметов
️️️️
Г. Мантуан
Замена
У. Иву
️️️️
Д. Шабанхаджай
88'
Замена
Н. Чумич
️️️️
Д. Кузнецов
85'
Желтая карточка
У. Рахмоналиев
83'
Замена
Р. Безруков
️️️️
В. Вада
80'
74'
Замена
В. Барриос
️️️️
Клаудиньо
Замена
А. Юкич
️️️️
А. Ломовицкий
65'
63'
Замена
Д. Сантос
️️️️
Ю. Горшков
63'
Замена
Педро
️️️️
Артур
59'
ГОЛ! 0:1!
Д. Васильев
Пас отдал
Артур
46'
Замена
В. Изидор
️️️️
И. Сергеев
Замена
И. Вуячич
️️️️
Р. Ашурматов
46'
Желтая карточка
Р. Ашурматов
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
33
Клаудиньо
АП
21
Александр Ерохин
АП
37
Артур
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Рубин
86
Никита Корец
ВР
38
Евгений Ставер
ВР
5
Игор Вуячич
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
77
Александар Юкич
АП
8
Богдан Йочич
АП
27
Никола Чумич
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
20
Педро
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Максим Глушенков
ЦФ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
3-1-3-2-1
25
Нигматуллин
27
Грицаенко
4
Нижегородов
5
Ашурматов
7
Рахмоналиев
21
Зотов
19
Иванов
23
Вада
44
Кузнецов
11
Ломовицкий
99
Шабанхаджай
3-3-3-1
16
Адамов
31
Мантуан
33
Нино
5
Родригао
82
Волков
18
Васильев
4
Горшков
37
Артур
21
Ерохин
33
Клаудиньо
33
Сергеев
5
Ашурматов
5
Вуячич
5
Вуячич
5
Ашурматов
99
Шабанхаджай
6
Иву
6
Иву
99
Шабанхаджай
23
Вада
23
Безруков
23
Безруков
23
Вада
11
Ломовицкий
77
Юкич
77
Юкич
11
Ломовицкий
44
Кузнецов
27
Чумич
27
Чумич
44
Кузнецов
4
Горшков
3
Дуглас Сантос
3
Дуглас Сантос
4
Горшков
33
Клаудиньо
5
Барриос
5
Барриос
33
Клаудиньо
31
Мантуан
97
Ахметов
97
Ахметов
31
Мантуан
37
Артур
20
Педро
20
Педро
37
Артур
33
Сергеев
18
Изидор
18
Изидор
33
Сергеев
Остались в запасе
Рубин
Зенит
86
Никита Корец
ВР
38
Евгений Ставер
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
6
Марат Апшацев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
38
Евгений Ставер
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
6
Марат Апшацев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
11
Касра Тахери
ЦФ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Рубин - Зенит
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
- : -
06.12.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Зенит
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Черемных
(Пермь)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Рубин
Зенит
Семак – о разгроме ЦСКА: «Взяли реванш»
00:33
Фанаты «Зенита» отреагировали на крупную победу над ЦСКА в Москве
00:14
1
Реакция Губерниева на избиение ЦСКА в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:55
1
Экс-босс «Зенита» Медведев: «Не припоминаю игрока по фамилии Круговой»
Вчера, 23:20
7
«Все пошло не так»: игрок ЦСКА – о матче против «Зенита»
Вчера, 23:10
2
Тренер «Рубина» Кузьмин повторил рекорд Черчесова, Виллаш-Боаша и Манчини
Вчера, 16:50
1
РПЛ. «Рубин» разгромил «Акрон» (3:0) и поднялся на 6-е место
Вчера, 15:54
9
Раскрыт список из 14 трансферных целей «Локомотива» на зимнее ТО
Вчера, 14:42
8
«Рубин» – «Акрон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 12:50
Расписание РПЛ на 28 ноября 2026
Вчера, 08:16
1
Семак – о разгроме ЦСКА: «Взяли реванш»
00:33
Фанаты «Зенита» отреагировали на крупную победу над ЦСКА в Москве
00:14
1
Реакция Губерниева на избиение ЦСКА в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:55
1
Экс-босс «Зенита» Медведев: «Не припоминаю игрока по фамилии Круговой»
Вчера, 23:20
7
«Все пошло не так»: игрок ЦСКА – о матче против «Зенита»
Вчера, 23:10
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+