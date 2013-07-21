Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Зенит
Рубин - Зенит: обзор матча 21 июля 2013
Рубин
21.07.2013, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Зенит
50'
Г. Карадениз
90+4'
Х. Саломон Рондон
7'
Данни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Зенит
ГОЛ! 2:1!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
О. Кузьмин
90'
+4
Желтая карточка
К. Ансальди
90'
+2
81'
Желтая карточка
К. Зырянов
80'
Замена
А. Лукович
️️️️
В. Быстров
74'
Желтая карточка
В. Файзулин
59'
Замена
Халк
️️️️
А. Бухаров
Замена
А. Джалилов
️️️️
А. Прудников
54'
Замена
Р. Еременко
️️️️
Б. Натхо
53'
ГОЛ! 1:1!
Г. Карадениз
50'
46'
Замена
А. Тимощук
️️️️
Н. Ломбертс
14'
Желтая карточка
Н. Ломбертс
7'
ГОЛ! 0:1!
Данни
Пас отдал
А. Бухаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
23
Олег Кузьмин
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ПЗ
55
Владислав Кулик
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
61
Гекдениз Карадениз
(К)
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛВ
18
Константин Зырянов
(К)
ОП
20
Виктор Файзулин
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
34
Владимир Быстров
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
15
Руслан Абышов
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
3
Александар Лукович
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
44
Анатолий Тимощук
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
7
Халк
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
4-1-3-2
1
Рыжиков
23
Кузьмин
44
Навас
5
Маркано
14
Ансальди
6
М'Вила
55
Кулик
10
Натхо
61
Карадениз
89
Прудников
23
Рондон
4-1-2-2-1
12
Лодыгин
22
Анюков
6
Ломбертс
13
Нету
15
Губочан
18
Зырянов
20
Файзулин
28
Витсель
34
Быстров
10
Данни
11
Бухаров
89
Прудников
10
Джалилов
10
Джалилов
89
Прудников
10
Натхо
26
Еременко
26
Еременко
10
Натхо
34
Быстров
3
Лукович
3
Лукович
34
Быстров
6
Ломбертс
44
Тимощук
44
Тимощук
6
Ломбертс
11
Бухаров
7
Халк
7
Халк
11
Бухаров
Остались в запасе
Рубин
Зенит
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
15
Руслан Абышов
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
23
Егор Бабурин
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
15
Руслан Абышов
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Рубин - Зенит
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:10 (прямая) "НТВ" 13:20 (прямая)
Новости команд
Все
Рубин
Зенит
Детский тренер Глушенкова отреагировал на скандал в сборной России
Вчера, 23:57
Черданцев сформулировал проблему «Зенита»
Вчера, 21:59
1
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
Вчера, 20:55
1
Футболист «Зенита» заявил, что Россия может спокойно играть на равных с Испанией
Вчера, 20:31
2
Реакция зенитовца Аугусто на снег в Петербурге
Вчера, 19:51
4
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
Вчера, 20:55
1
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
Вчера, 14:56
13
Генич назвал российского тренера, благодаря которому раскрылся Хвича
11 ноября
2
Кузьмин стал автором уникального достижения для тренеров «Рубина»
7 ноября
2
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
Детский тренер Глушенкова отреагировал на скандал в сборной России
Вчера, 23:57
Черданцев сформулировал проблему «Зенита»
Вчера, 21:59
1
Футболист «Зенита» заявил, что Россия может спокойно играть на равных с Испанией
Вчера, 20:31
2
Реакция зенитовца Аугусто на снег в Петербурге
Вчера, 19:51
4
Игрок «Зенита» уже не верит в снятие бана с России
Вчера, 18:49
15
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+