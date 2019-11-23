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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Зенит
Рубин - Зенит: обзор матча 23 ноября 2019
Рубин
23.11.2019, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Зенит
66'
Е. Марков
8'
С. Азмун
79'
А. Дзюба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Зенит
87'
Замена
А. Ерохин
️️️️
С. Азмун
Замена
В. Кьяртанссон
️️️️
Е. Марков
82'
Желтая карточка
И. Коновалов
81'
79'
ГОЛ! 1:2!
А. Дзюба
Пас отдал
В. Караваев
Замена
В. Денисов
️️️️
Н. Поярков
78'
75'
Замена
А. Сутормин
️️️️
С. Дриусси
ГОЛ! 1:1!
Е. Марков
Пас отдал
И. Коновалов
66'
62'
Желтая карточка
В. Караваев
Желтая карточка
Е. Сорокин
61'
Замена
Х. Кварацхелия
️️️️
О. Данченко
59'
Травма
О. Данченко
57'
54'
Желтая карточка
С. Дриусси
Желтая карточка
О. Данченко
51'
8'
ГОЛ! 0:1!
С. Азмун
Пас отдал
Д. Кузяев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
16
Николай Поярков
ЛАЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
94
Олег Данченко
ПАЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Рубин
32
Иван Коновалов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
29
Виталий Денисов
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
44
Евгений Башкиров
ОП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
86
Николай Рыбиков
ВР
71
Йордан Осорио
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
38
Леон Мусаев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
3-2-3-2
99
Дюпин
15
Плиев
22
Уремович
28
Сорокин
16
Поярков
94
Данченко
92
Подберезкин
28
Могилевец
17
Коновалов
99
Микелтадзе
20
Марков
4-1-2-1-2
41
Кержаков
15
Караваев
44
Ракицкий
20
Иванович
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
21
Оздоев
14
Кузяев
9
Дриусси
22
Дзюба
20
Азмун
16
Поярков
29
Денисов
29
Денисов
16
Поярков
94
Данченко
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
94
Данченко
20
Марков
9
Кьяртанссон
9
Кьяртанссон
20
Марков
9
Дриусси
11
Сутормин
11
Сутормин
9
Дриусси
20
Азмун
21
Ерохин
21
Ерохин
20
Азмун
Остались в запасе
Рубин
Зенит
7
Николай Кипиани
ЛВ
32
Иван Коновалов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
Главный тренер
Роман Шаронов
78
Александр Васютин
ВР
86
Николай Рыбиков
ВР
71
Йордан Осорио
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
38
Леон Мусаев
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
7
Николай Кипиани
ЛВ
32
Иван Коновалов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
86
Николай Рыбиков
ВР
71
Йордан Осорио
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
38
Леон Мусаев
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
Главный тренер
Роман Шаронов
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Рубин - Зенит
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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