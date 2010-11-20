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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Зенит
Рубин - Зенит: обзор матча 20 ноября 2010
Рубин
20.11.2010, суббота, 14:00
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
2 : 2
Завершен
Зенит
61'
С. Навас
66'
А. Медведев
19'
В. Файзулин
55'
С. Хусти
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Зенит
Замена
М. Канунников
️️️️
А. Кержаков
Замена
А. Горбанец
️️️️
А. Касаев
ГОЛ! 2:2!
А. Медведев
Пас отдал
К. Нобоа
Замена
И. Портнягин
️️️️
Г. Карадениз
Замена
А. Розина
️️️️
Данни
ГОЛ! 1:2!
С. Навас
Пас отдал
Б. Натхо
ГОЛ! 0:2!
С. Хусти
Пас отдал
А. Кержаков
Желтая карточка
О. Кузьмин
Замена
С. Хусти
️️️️
Д. Лазович
19'
ГОЛ! 0:1!
В. Файзулин
Желтая карточка
Р. Шаронов
10'
Желтая карточка
Д. Лазович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛВ
10
Бибрас Натхо
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
61
Гекдениз Карадениз
АП
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Зенит
23
Дмитрий Бородин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
6
Фернанду Мейра
ПЗ
10
Данни
ЛВ
18
Константин Зырянов
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
20
Виктор Файзулин
АП
11
Александр Кержаков
ЦФ
27
Данко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Рубин
25
Илья Чебану
ВР
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
0
Петр Быстров
ЦП
40
МакБет Сибайя
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Зенит
1
Андрей Зайцев
ВР
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
13
Роланд Гиголаев
ЛП
27
Алессандро Розина
ПП
99
Максим Канунников
ЦФ
4-3-2-1
1
Арлаускис
14
Ансальди
76
Шаронов
44
Навас
23
Кузьмин
10
Натхо
7
Рязанцев
16
Нобоа
11
Касаев
61
Карадениз
13
Медведев
4-2-2-2
23
Бородин
6
Мейра
22
Алвеш
6
Ломбертс
3
Лукович
18
Зырянов
15
Широков
20
Файзулин
10
Данни
27
Лазович
11
Кержаков
11
Касаев
32
Горбанец
32
Горбанец
11
Касаев
61
Карадениз
97
Портнягин
97
Портнягин
61
Карадениз
27
Лазович
9
Хусти
9
Хусти
27
Лазович
10
Данни
27
Розина
27
Розина
10
Данни
11
Кержаков
99
Канунников
99
Канунников
11
Кержаков
Остались в запасе
Рубин
Зенит
25
Илья Чебану
ВР
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
0
Петр Быстров
ЦП
40
МакБет Сибайя
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
1
Андрей Зайцев
ВР
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
25
Илья Чебану
ВР
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
0
Петр Быстров
ЦП
40
МакБет Сибайя
ЦП
Остались в запасе
1
Андрей Зайцев
ВР
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Рубин - Зенит
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Александр Колобаев
(Москва)
Помощники судьи:
Т.Калугин
Д.Мосякин (оба - Москва
Делегат:
И.Синер (Омск)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:40 (прямая); "Россия 2" 20:00 (в записи)
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