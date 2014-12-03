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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Зенит
Рубин - Зенит: обзор матча 03 декабря 2014
Рубин
03.12.2014, среда, 17:45
Россия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Зенит
70'
А. Витсель
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Зенит
88'
Замена
П. Могилевец
️️️️
В. Файзулин
81'
Желтая карточка
А. Тимощук
79'
Замена
Данни
️️️️
А. Рязанцев
Замена
В. Устинов
️️️️
М. Кобахидзе
79'
Желтая карточка
И. Портнягин
78'
70'
ГОЛ! 0:1!
А. Витсель
Пас отдал
Х. Саломон Рондон
Замена
И. Ахметов
️️️️
С. Кисляк
62'
56'
Желтая карточка
А. Витсель
52'
Желтая карточка
Д. Кришито
Желтая карточка
Благо
49'
Замена
М. Оздоев
️️️️
М. Ливайя
46'
Желтая карточка
Г. Карадениз
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
40
Благо
ЦП
10
Марко Ливайя
АП
99
Максим Канунников
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
(К)
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛП
28
Аксель Витсель
ОП
44
Анатолий Тимощук
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Рубин
1
Александр Фильцов
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
44
Сесар Навас
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
34
Никита Бочаров
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛП
9
Иван Соловьев
ЛП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
28
Павел Могилевец
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Рыжиков
3
Набиуллин
4
Кверквелия
23
Кобахидзе
88
Камболов
15
Кисляк
61
Карадениз
40
Благо
10
Ливайя
97
Портнягин
99
Канунников
4-2-3-1
12
Лодыгин
8
Смольников
6
Ломбертс
24
Гарай
4
Кришито
28
Витсель
44
Тимощук
7
Рязанцев
20
Файзулин
27
Шатов
23
Рондон
23
Кобахидзе
19
Устинов
19
Устинов
23
Кобахидзе
10
Ливайя
21
Оздоев
21
Оздоев
10
Ливайя
15
Кисляк
97
Ахметов
97
Ахметов
15
Кисляк
7
Рязанцев
10
Данни
10
Данни
7
Рязанцев
20
Файзулин
28
Могилевец
28
Могилевец
20
Файзулин
Остались в запасе
Рубин
Зенит
34
Никита Бочаров
ЦП
1
Александр Фильцов
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
44
Сесар Навас
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
20
Сердар Азмун
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
78
Александр Васютин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
34
Никита Бочаров
ЦП
1
Александр Фильцов
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
44
Сесар Навас
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
20
Сердар Азмун
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Рубин - Зенит
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 17:30 (прямая) "Наш футбол" 17:30 (прямая)
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