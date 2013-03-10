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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Зенит
Рубин - Зенит: обзор матча 10 марта 2013
Рубин
10.03.2013, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Зенит
31'
Х. Саломон Рондон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Зенит
Замена
Р. Шаронов
️️️️
Г. Карадениз
90'
+5
Замена
В. Дядюн
️️️️
Х. Саломон Рондон
89'
Желтая карточка
О. Кузьмин
85'
79'
Замена
А. Бухаров
️️️️
Б. Алвеш
Желтая карточка
И. Маркано
77'
68'
Замена
А. Витсель
️️️️
В. Файзулин
Замена
Г. Торе
️️️️
А. Касаев
68'
62'
Желтая карточка
Б. Алвеш
57'
Замена
В. Быстров
️️️️
С. Семак
37'
Желтая карточка
Т. Губочан
ГОЛ! 1:0!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Б. Натхо
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
23
Олег Кузьмин
ЛЗ
44
Сесар Навас
(К)
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛВ
6
Пабло Орбаис
ОП
10
Бибрас Натхо
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
61
Гекдениз Карадениз
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
(К)
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ПЗ
37
Сергей Семак
ЛВ
27
Игорь Денисов
ОП
15
Роман Широков
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
7
Халк
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
30
Гекхан Торе
ЦП
20
Алексей Еременко
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Рыжиков
23
Кузьмин
44
Навас
5
Маркано
17
Калешин
6
Орбаис
10
Натхо
26
Еременко
11
Касаев
61
Карадениз
23
Рондон
4-1-2-2-1
16
Малафеев
15
Губочан
13
Нету
22
Алвеш
23
Родич
27
Денисов
15
Широков
20
Файзулин
7
Халк
37
Семак
11
Кержаков
61
Карадениз
76
Шаронов
76
Шаронов
61
Карадениз
11
Касаев
30
Торе
30
Торе
11
Касаев
23
Рондон
17
Дядюн
17
Дядюн
23
Рондон
20
Файзулин
28
Витсель
28
Витсель
20
Файзулин
37
Семак
34
Быстров
34
Быстров
37
Семак
22
Алвеш
11
Бухаров
11
Бухаров
22
Алвеш
Остались в запасе
Рубин
Зенит
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
21
Вагиз Галиулин
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
20
Алексей Еременко
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
21
Вагиз Галиулин
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
20
Алексей Еременко
ЦП
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Рубин - Зенит
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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