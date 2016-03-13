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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Рубин
Зенит - Рубин: обзор матча 13 марта 2016
Зенит
13.03.2016, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 20 тур
4 : 2
Завершен
Рубин
5'
Данни
42'
А. Дзюба
48'
Халк
65'
Данни
64'
М. Девич
68'
И. Портнягин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Рубин
Желтая карточка
А. Юсупов
90'
+3
Замена
А. Кокорин
️️️️
А. Дзюба
81'
Замена
А. Юсупов
️️️️
Х. Гарсия
76'
Травма
Х. Гарсия
72'
70'
Замена
Г. Карадениз
️️️️
М. Канунников
68'
ГОЛ! 4:2!
И. Портнягин
Пас отдал
Р. Камболов
Замена
Х. Гарсия
️️️️
Маурисио
65'
ГОЛ! 4:1!
Данни
Пас отдал
А. Дзюба
65'
64'
ГОЛ! 3:1!
М. Девич
Пас отдал
М. Канунников
58'
Желтая карточка
Р. Камболов
53'
Замена
М. Девич
️️️️
М. Цакташ
ГОЛ! 3:0!
Халк
Пас отдал
А. Дзюба
48'
46'
Замена
Г. Котуньо
️️️️
А. Пилявский
ГОЛ! 2:0!
А. Дзюба
Пас отдал
Халк
42'
Желтая карточка
Л. Нету
40'
Желтая карточка
Ю. Жирков
25'
ГОЛ! 1:0!
Данни
Пас отдал
О. Шатов
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Данни
ЛП
8
Маурисио
ОП
27
Олег Шатов
ОП
27
Аксель Витсель
ЦП
7
Халк
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
10
Мийо Цакташ
ЛП
31
Денис Ткачук
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Валерий Чалый
Зенит
96
Игорь Обухов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
21
Гильермо Котуньо
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
4-2-3-1
12
Лодыгин
18
Жирков
6
Ломбертс
13
Нету
8
Смольников
8
Маурисио
27
Шатов
10
Данни
27
Витсель
7
Халк
22
Дзюба
4-1-2-1-2
1
Рыжиков
23
Кузьмин
4
Кверквелия
79
Пилявский
31
Бергстрем
88
Камболов
21
Оздоев
10
Цакташ
31
Ткачук
99
Канунников
97
Портнягин
8
Маурисио
6
Хави Гарсия
6
Хави Гарсия
8
Маурисио
Хави Гарсия
4
Юсупов
4
Юсупов
Хави Гарсия
22
Дзюба
9
Кокорин
9
Кокорин
22
Дзюба
79
Пилявский
21
Котуньо
21
Котуньо
79
Пилявский
99
Канунников
61
Карадениз
61
Карадениз
99
Канунников
10
Цакташ
32
Девич
32
Девич
10
Цакташ
Остались в запасе
Зенит
Рубин
96
Игорь Обухов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
10
Алишер Джалилов
АП
1
Юрий Нестеренко
ВР
19
Виталий Устинов
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Валерий Чалый
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
Остались в запасе
10
Алишер Джалилов
АП
1
Юрий Нестеренко
ВР
19
Виталий Устинов
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Валерий Чалый
Статистика матча Зенит - Рубин
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Сергей Суховерхов (Воронеж)
Павел Кулалаев (Волгоград)
Инспектор:
Игорь Захаров (Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
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