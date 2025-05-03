4 мая на Олимпийском стадионе состоится важный матч 35-го тура Серии А, в котором «Рома» примет «Фиорентину». Оба клуба находятся в верхней части таблицы и продолжают борьбу за места в еврокубках, что придаeт матчу дополнительную интригу. «Рома» постарается продлить свою впечатляющую беспроигрышную серию, а «Фиорентина» стремится укрепить свои позиции в топ-8 и сохранить надежду на попадание в Лигу Европы. Ожидается упорная и тактически насыщенная встреча с минимальным числом ошибок.

«Рома»

«Рома» демонстрирует стабильность в последние месяцы и не проигрывает уже 18 матчей подряд в Серии А. Команда забивает в каждой игре этой серии, что подчеркивает еe атакующую последовательность. Лидером нападения является Артем Довбик, на счету которого 16 голов за сезон. За последние 5 туров «Рома» забила 5 голов и пропустила лишь 2, показывая надeжность в обороне и дисциплину в игре. На своем поле римляне традиционно действуют уверенно, редко давая сопернику пространства для маневра, что делает их сложным соперником для любой команды.

«Фиорентина»

«Фиорентина» также идет на хорошем ходу: команда не проигрывает в 6 последних матчах Серии А, набрав 59 очков и занимая 8-е место. Лидером нападения выступает Мойзе Кин, забивший 21 мяч за сезон. В последних 5 матчах «Фиорентина» отличалась 7 раз, но при этом пропустила 6 голов, что свидетельствует о склонности к открытой игре и проблемах в защите. В гостях команда нередко теряет концентрацию, особенно против соперников из верхней части таблицы, но благодаря атакующему потенциалу способна создать моменты даже против организованных оборонительных линий.

Факты о командах

«Рома»

Не проигрывает в 18 последних матчах.

Забивает в 19 последних матчах.

Пропустила всего 2 гола в последних 5 матчах.

В среднем 1.00 забитого и 0.40 пропущенного за игру в последних 5 матчах.

«Фиорентина»

Не проигрывает в 6 последних матчах.

Забивает в 4 последних матчах против «Рома».

В среднем 1.40 забитого и 1.20 пропущенного за игру в последних 5 матчах.

Личные встречи 55% (23) 19% (8) 26% (11) 70 Забитых мячей 59 1.67 В среднем за матч 1.4 4:2 Крупнейшая победа 7:1 Самый результативный матч: 7:1 Самая крупная ничья: 2:2 Италия. Серия А, 35 тур Рома 1 : 0 Фиорентина Италия. Серия А, 9 тур Фиорентина 5 : 1 Рома Италия. Серия А, 28 тур Фиорентина 2 : 2 Рома Италия. Серия А, 15 тур Рома 1 : 1 Фиорентина Италия. Серия А, 37 тур Фиорентина 2 : 1 Рома Италия. Серия А, 18 тур Рома 2 : 0 Фиорентина Италия. Серия А, 36 тур Фиорентина 2 : 0 Рома Италия. Серия А, 1 тур Рома 3 : 1 Фиорентина Италия. Серия А, 25 тур Фиорентина 1 : 2 Рома Италия. Серия А, 6 тур Рома 2 : 0 Фиорентина Италия. Серия А, 36 тур Рома 2 : 1 Фиорентина Италия. Серия А, 17 тур Фиорентина 1 : 4 Рома Италия. Серия А, 30 тур Рома 2 : 2 Фиорентина Италия. Кубок, 1/4 финала Фиорентина 7 : 1 Рома Италия. Серия А, 11 тур Фиорентина 1 : 1 Рома Италия. Серия А, 31 тур Рома 0 : 2 Фиорентина Италия. Серия А, 12 тур Фиорентина 2 : 4 Рома Италия. Серия А, 23 тур Рома 4 : 0 Фиорентина Италия. Серия А, 4 тур Фиорентина 1 : 0 Рома Италия. Серия А, 28 тур Рома 4 : 1 Фиорентина Италия. Серия А, 9 тур Фиорентина 1 : 2 Рома Лига Европы, 1/8 финала Рома 0 : 3 Фиорентина Лига Европы, 1/8 финала Фиорентина 1 : 1 Рома Италия. Кубок, 1/4 финала Рома 0 : 2 Фиорентина Италия. Серия А, 20 тур Фиорентина 1 : 1 Рома Италия. Серия А, 1 тур Рома 2 : 0 Фиорентина Италия. Серия А, 34 тур Фиорентина 0 : 1 Рома Италия. Серия А, 15 тур Рома 2 : 1 Фиорентина Италия. Серия А, 35 тур Фиорентина 0 : 1 Рома Италия. Кубок, 1/4 финала Фиорентина 0 : 1 Рома Италия. Серия А, 16 тур Рома 4 : 2 Фиорентина Италия. Серия А, 33 тур Рома 1 : 2 Фиорентина Италия. Кубок, 1/8 финала Рома 3 : 0 Фиорентина Италия. Серия А, 14 тур Фиорентина 3 : 0 Рома Италия. Серия А, 30 тур Фиорентина 2 : 2 Рома Италия. Серия А, 11 тур Рома 3 : 2 Фиорентина Италия. Серия А, 23 тур Фиорентина 0 : 1 Рома Италия. Серия А, 4 тур Рома 3 : 1 Фиорентина Италия. Серия А, 33 тур Фиорентина 4 : 1 Рома Италия. Серия А, 14 тур Рома 1 : 0 Фиорентина Италия. Серия А, 24 тур Рома 1 : 0 Фиорентина Италия. Серия А, 5 тур Фиорентина 2 : 2 Рома

Прогноз на матч «Рома» – «Фиорентина»

Матч обещает быть упорным, с преобладанием тактической борьбы в центре поля. «Рома» показывает лучшую игру в обороне, а дома команда практически не допускает ошибок. «Фиорентина» более открыта в действиях, но еe оборона не отличается надежностью. Учитывая низкую результативность «Ромы» в последних турах и склонность «Фиорентины» к обмену голами, вероятен минимальный перевес хозяев. Победа «Ромы» с сухим счетом выглядит логичным исходом.

Рекомендованные ставки: