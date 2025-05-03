4 мая на Олимпийском стадионе состоится важный матч 35-го тура Серии А, в котором «Рома» примет «Фиорентину». Оба клуба находятся в верхней части таблицы и продолжают борьбу за места в еврокубках, что придаeт матчу дополнительную интригу. «Рома» постарается продлить свою впечатляющую беспроигрышную серию, а «Фиорентина» стремится укрепить свои позиции в топ-8 и сохранить надежду на попадание в Лигу Европы. Ожидается упорная и тактически насыщенная встреча с минимальным числом ошибок.
«Рома»
«Рома» демонстрирует стабильность в последние месяцы и не проигрывает уже 18 матчей подряд в Серии А. Команда забивает в каждой игре этой серии, что подчеркивает еe атакующую последовательность. Лидером нападения является Артем Довбик, на счету которого 16 голов за сезон. За последние 5 туров «Рома» забила 5 голов и пропустила лишь 2, показывая надeжность в обороне и дисциплину в игре. На своем поле римляне традиционно действуют уверенно, редко давая сопернику пространства для маневра, что делает их сложным соперником для любой команды.
«Фиорентина»
«Фиорентина» также идет на хорошем ходу: команда не проигрывает в 6 последних матчах Серии А, набрав 59 очков и занимая 8-е место. Лидером нападения выступает Мойзе Кин, забивший 21 мяч за сезон. В последних 5 матчах «Фиорентина» отличалась 7 раз, но при этом пропустила 6 голов, что свидетельствует о склонности к открытой игре и проблемах в защите. В гостях команда нередко теряет концентрацию, особенно против соперников из верхней части таблицы, но благодаря атакующему потенциалу способна создать моменты даже против организованных оборонительных линий.
Факты о командах
«Рома»
- Не проигрывает в 18 последних матчах.
- Забивает в 19 последних матчах.
- Пропустила всего 2 гола в последних 5 матчах.
- В среднем 1.00 забитого и 0.40 пропущенного за игру в последних 5 матчах.
«Фиорентина»
- Не проигрывает в 6 последних матчах.
- Забивает в 4 последних матчах против «Рома».
- В среднем 1.40 забитого и 1.20 пропущенного за игру в последних 5 матчах.
Прогноз на матч «Рома» – «Фиорентина»
Матч обещает быть упорным, с преобладанием тактической борьбы в центре поля. «Рома» показывает лучшую игру в обороне, а дома команда практически не допускает ошибок. «Фиорентина» более открыта в действиях, но еe оборона не отличается надежностью. Учитывая низкую результативность «Ромы» в последних турах и склонность «Фиорентины» к обмену голами, вероятен минимальный перевес хозяев. Победа «Ромы» с сухим счетом выглядит логичным исходом.
Рекомендованные ставки:
- Точный счет 1:0 в пользу «Рома» за коэффициент 7.50
- Победа «Рома» – коэффициент 1.95
- Обе забьют – Нет – коэффициент 1.85