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Прогноз на точный счет матча «Рома» – «Фиорентина»: Серия А, 4 мая 2025

03 мая 2025 9:27
Рома - Фиорентина
04 мая 2025, воскресенье 19:00 | Италия. Серия А, 35 тур
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7.5
Точный счет 1:0 в пользу «Рома»
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4 мая на Олимпийском стадионе состоится важный матч 35-го тура Серии А, в котором «Рома» примет «Фиорентину». Оба клуба находятся в верхней части таблицы и продолжают борьбу за места в еврокубках, что придаeт матчу дополнительную интригу. «Рома» постарается продлить свою впечатляющую беспроигрышную серию, а «Фиорентина» стремится укрепить свои позиции в топ-8 и сохранить надежду на попадание в Лигу Европы. Ожидается упорная и тактически насыщенная встреча с минимальным числом ошибок.

«Рома»

«Рома» демонстрирует стабильность в последние месяцы и не проигрывает уже 18 матчей подряд в Серии А. Команда забивает в каждой игре этой серии, что подчеркивает еe атакующую последовательность. Лидером нападения является Артем Довбик, на счету которого 16 голов за сезон. За последние 5 туров «Рома» забила 5 голов и пропустила лишь 2, показывая надeжность в обороне и дисциплину в игре. На своем поле римляне традиционно действуют уверенно, редко давая сопернику пространства для маневра, что делает их сложным соперником для любой команды.

«Фиорентина»

«Фиорентина» также идет на хорошем ходу: команда не проигрывает в 6 последних матчах Серии А, набрав 59 очков и занимая 8-е место. Лидером нападения выступает Мойзе Кин, забивший 21 мяч за сезон. В последних 5 матчах «Фиорентина» отличалась 7 раз, но при этом пропустила 6 голов, что свидетельствует о склонности к открытой игре и проблемах в защите. В гостях команда нередко теряет концентрацию, особенно против соперников из верхней части таблицы, но благодаря атакующему потенциалу способна создать моменты даже против организованных оборонительных линий.

Факты о командах

«Рома»

  • Не проигрывает в 18 последних матчах.
  • Забивает в 19 последних матчах.
  • Пропустила всего 2 гола в последних 5 матчах.
  • В среднем 1.00 забитого и 0.40 пропущенного за игру в последних 5 матчах.

«Фиорентина»

  • Не проигрывает в 6 последних матчах.
  • Забивает в 4 последних матчах против «Рома».
  • В среднем 1.40 забитого и 1.20 пропущенного за игру в последних 5 матчах.

Личные встречи
55% (23)
19% (8)
26% (11)
70
Забитых мячей
59
1.67
В среднем за матч
1.4
4:2
Крупнейшая победа
7:1
Самый результативный матч:  7:1
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
1 : 0
04.05.2025
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
5 : 1
27.10.2024
Рома
Италия. Серия А, 28 тур
Фиорентина
2 : 2
10.03.2024
Рома
Италия. Серия А, 15 тур
Рома
1 : 1
10.12.2023
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Фиорентина
2 : 1
27.05.2023
Рома
Италия. Серия А, 18 тур
Рома
2 : 0
15.01.2023
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Фиорентина
2 : 0
09.05.2022
Рома
Италия. Серия А, 1 тур
Рома
3 : 1
22.08.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 25 тур
Фиорентина
1 : 2
03.03.2021
Рома
Италия. Серия А, 6 тур
Рома
2 : 0
01.11.2020
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Рома
2 : 1
26.07.2020
Фиорентина
Италия. Серия А, 17 тур
Фиорентина
1 : 4
20.12.2019
Рома
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
2 : 2
03.04.2019
Фиорентина
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
7 : 1
30.01.2019
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
1 : 1
03.11.2018
Рома
Италия. Серия А, 31 тур
Рома
0 : 2
07.04.2018
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Фиорентина
2 : 4
05.11.2017
Рома
Италия. Серия А, 23 тур
Рома
4 : 0
07.02.2017
Фиорентина
Италия. Серия А, 4 тур
Фиорентина
1 : 0
18.09.2016
Рома
Италия. Серия А, 28 тур
Рома
4 : 1
04.03.2016
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
1 : 2
25.10.2015
Рома
Лига Европы, 1/8 финала
Рома
0 : 3
19.03.2015
Фиорентина
Лига Европы, 1/8 финала
Фиорентина
1 : 1
12.03.2015
Рома
Италия. Кубок, 1/4 финала
Рома
0 : 2
03.02.2015
Фиорентина
Италия. Серия А, 20 тур
Фиорентина
1 : 1
25.01.2015
Рома
Италия. Серия А, 1 тур
Рома
2 : 0
30.08.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 34 тур
Фиорентина
0 : 1
19.04.2014
Рома
Италия. Серия А, 15 тур
Рома
2 : 1
08.12.2013
Фиорентина
Италия. Серия А, 35 тур
Фиорентина
0 : 1
04.05.2013
Рома
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
0 : 1
16.01.2013
Рома
Италия. Серия А, 16 тур
Рома
4 : 2
08.12.2012
Фиорентина
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
1 : 2
25.04.2012
Фиорентина
Италия. Кубок, 1/8 финала
Рома
3 : 0
11.01.2012
Фиорентина
Италия. Серия А, 14 тур
Фиорентина
3 : 0
04.12.2011
Рома
Италия. Серия А, 30 тур
Фиорентина
2 : 2
20.03.2011
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 2
10.11.2010
Фиорентина
Италия. Серия А, 23 тур
Фиорентина
0 : 1
07.02.2010
Рома
Италия. Серия А, 4 тур
Рома
3 : 1
20.09.2009
Фиорентина
Италия. Серия А, 33 тур
Фиорентина
4 : 1
25.04.2009
Рома
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
1 : 0
30.11.2008
Фиорентина
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
1 : 0
24.02.2008
Фиорентина
Италия. Серия А, 5 тур
Фиорентина
2 : 2
26.09.2007
Рома
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Прогноз на матч «Рома» – «Фиорентина»

Матч обещает быть упорным, с преобладанием тактической борьбы в центре поля. «Рома» показывает лучшую игру в обороне, а дома команда практически не допускает ошибок. «Фиорентина» более открыта в действиях, но еe оборона не отличается надежностью. Учитывая низкую результативность «Ромы» в последних турах и склонность «Фиорентины» к обмену голами, вероятен минимальный перевес хозяев. Победа «Ромы» с сухим счетом выглядит логичным исходом.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 1:0 в пользу «Рома» за коэффициент 7.50
  • Победа «Рома» – коэффициент 1.95
  • Обе забьют – Нет – коэффициент 1.85

7.5
Точный счет 1:0 в пользу «Рома»
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Автор: Бестужев Павел
Италия. Серия А Фиорентина Рома
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