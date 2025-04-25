26 апреля на стадионе «Стэмфорд Бридж» лондонский «Челси» примет «Эвертон» в матче 33 тура английской Премьер-лиги. Команды идут с разными задачами: «Челси» ведeт борьбу за еврокубки, а «Эвертон» стабилизировал положение в середине таблицы. «Синие» не проигрывают в четырeх турах подряд и играют всe увереннее, особенно дома. Гостям предстоит серьeзное испытание против клуба, который стабильно набирает очки во второй половине сезона.
«Челси»
После 33 туров «Челси» занимает 6-е место с 57 очками и продолжает бороться за попадание в топ-5. В последних пяти матчах команда забила 8 голов (в среднем 1.6 за игру) и пропустила 5 (1.0 в среднем). Лидером атаки является Коул Палмер с 14 мячами в активе. Лондонцы забивают в четырeх матчах подряд, а игра с «Фулхэмом» (2:1) показала способность действовать прагматично. «Челси» постепенно находит баланс между атакой и обороной, и это делает их опасными для любого соперника.
«Эвертон»
Ливерпульский клуб располагается на 13-м месте с 38 очками. Последние результаты команды неоднозначны: 3 гола и 5 пропущенных за 5 матчей. В среднем – 0.6 забитого и 1.0 пропущенного мяча за игру. При этом «Эвертон» стабильно забивает в 6 из 8 последних матчей, но редко играет «на ноль» – команда пропускает в 10 из 12 последних игр. Лучшая форма была показана в победном матче с «Ноттингемом» (1:0), однако встреча с «Ман Сити» снова выявила уязвимость обороны.
Факты о командах
«Челси»
- Не проигрывает в 4 последних матчах
- Забивает в 4 матчах подряд
- В среднем: 1.6 гола за матч в атаке, 1.0 – в обороне
«Эвертон»
- Пропускает в 10 из 12 последних матчей
- В среднем: 0.6 гола за матч в атаке, 1.0 – в обороне
- Не проигрывает в 5 из 7 последних выездов
Прогноз на матч
Учитывая текущую форму, мотивацию и фактор домашнего поля, «Челси» выглядит фаворитом встречи. «Эвертон» будет стараться сыграть организованно, но лондонцы набрали хороший ход и должны контролировать игру. Встреча может пройти в среднем темпе с минимальным преимуществом хозяев. Вероятен гол от обеих сторон, но итоговое преимущество – за «Челси».
Рекомендованные ставки
- Победа «Челси» – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
- Индивидуальный тотал «Челси» больше 1.5 – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95