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«Челси» – «Эвертон»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.75

25 апреля 2025 9:55
Челси - Эвертон
26 апр. 2025, суббота 14:30 | Англия. Премьер-лига, 34 тур
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1.75
Победа «Челси» – коэффициент 1.75
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26 апреля на стадионе «Стэмфорд Бридж» лондонский «Челси» примет «Эвертон» в матче 33 тура английской Премьер-лиги. Команды идут с разными задачами: «Челси» ведeт борьбу за еврокубки, а «Эвертон» стабилизировал положение в середине таблицы. «Синие» не проигрывают в четырeх турах подряд и играют всe увереннее, особенно дома. Гостям предстоит серьeзное испытание против клуба, который стабильно набирает очки во второй половине сезона.

«Челси»

После 33 туров «Челси» занимает 6-е место с 57 очками и продолжает бороться за попадание в топ-5. В последних пяти матчах команда забила 8 голов (в среднем 1.6 за игру) и пропустила 5 (1.0 в среднем). Лидером атаки является Коул Палмер с 14 мячами в активе. Лондонцы забивают в четырeх матчах подряд, а игра с «Фулхэмом» (2:1) показала способность действовать прагматично. «Челси» постепенно находит баланс между атакой и обороной, и это делает их опасными для любого соперника.

«Эвертон»

Ливерпульский клуб располагается на 13-м месте с 38 очками. Последние результаты команды неоднозначны: 3 гола и 5 пропущенных за 5 матчей. В среднем – 0.6 забитого и 1.0 пропущенного мяча за игру. При этом «Эвертон» стабильно забивает в 6 из 8 последних матчей, но редко играет «на ноль» – команда пропускает в 10 из 12 последних игр. Лучшая форма была показана в победном матче с «Ноттингемом» (1:0), однако встреча с «Ман Сити» снова выявила уязвимость обороны.

Факты о командах

«Челси»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах
  • Забивает в 4 матчах подряд
  • В среднем: 1.6 гола за матч в атаке, 1.0 – в обороне

«Эвертон»

  • Пропускает в 10 из 12 последних матчей
  • В среднем: 0.6 гола за матч в атаке, 1.0 – в обороне
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних выездов

Личные встречи
41% (17)
32% (13)
27% (11)
61
Забитых мячей
42
1.49
В среднем за матч
1.02
6:3
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:6
Самая крупная ничья:  3:3
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Эвертон
0 : 0
22.12.2024
Челси
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Челси
6 : 0
15.04.2024
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Эвертон
2 : 0
10.12.2023
Челси
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Челси
2 : 2
18.03.2023
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Эвертон
0 : 1
06.08.2022
Челси
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Эвертон
1 : 0
01.05.2022
Челси
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Челси
1 : 1
16.12.2021
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Челси
2 : 0
08.03.2021
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
1 : 0
12.12.2020
Челси
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Челси
4 : 0
08.03.2020
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Эвертон
3 : 1
07.12.2019
Челси
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Эвертон
2 : 0
17.03.2019
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Челси
0 : 0
11.11.2018
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Эвертон
0 : 0
23.12.2017
Челси
Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала
Челси
2 : 1
25.10.2017
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Челси
2 : 0
27.08.2017
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Эвертон
0 : 3
30.04.2017
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
5 : 0
05.11.2016
Эвертон
Англия. Кубок, 1/4 финала
Эвертон
2 : 0
12.03.2016
Челси
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Челси
3 : 3
16.01.2016
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Эвертон
3 : 1
12.09.2015
Челси
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Челси
1 : 0
11.02.2015
Эвертон
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Эвертон
3 : 6
30.08.2014
Челси
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Челси
1 : 0
22.02.2014
Эвертон
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Эвертон
1 : 0
14.09.2013
Челси
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Челси
2 : 1
19.05.2013
Эвертон
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Эвертон
1 : 2
30.12.2012
Челси
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Эвертон
2 : 0
11.02.2012
Челси
Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала
Эвертон
1 : 2
26.10.2011
Челси
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Челси
3 : 1
15.10.2011
Эвертон
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Эвертон
1 : 0
22.05.2011
Челси
Англия. Кубок, 1/16 финала
Челси
1 : 1
19.02.2011
Эвертон
Англия. Кубок, 1/16 финала
Эвертон
1 : 1
29.01.2011
Челси
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Челси
1 : 1
04.12.2010
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Эвертон
2 : 1
10.02.2010
Челси
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Челси
3 : 3
12.12.2009
Эвертон
Англия. Кубок, Финал
Челси
2 : 1
30.05.2009
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Челси
0 : 0
22.04.2009
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Эвертон
0 : 0
22.12.2008
Челси
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Эвертон
0 : 1
17.04.2008
Челси
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
1 : 1
11.11.2007
Эвертон
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Прогноз на матч

Учитывая текущую форму, мотивацию и фактор домашнего поля, «Челси» выглядит фаворитом встречи. «Эвертон» будет стараться сыграть организованно, но лондонцы набрали хороший ход и должны контролировать игру. Встреча может пройти в среднем темпе с минимальным преимуществом хозяев. Вероятен гол от обеих сторон, но итоговое преимущество – за «Челси».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Челси» – коэффициент 1.75
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Челси» больше 1.5 – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

1.75
Победа «Челси» – коэффициент 1.75
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Автор: Мещеряков Денис
Англия. Премьер-лига Эвертон Челси
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