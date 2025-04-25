26 апреля на стадионе «Стэмфорд Бридж» лондонский «Челси» примет «Эвертон» в матче 33 тура английской Премьер-лиги. Команды идут с разными задачами: «Челси» ведeт борьбу за еврокубки, а «Эвертон» стабилизировал положение в середине таблицы. «Синие» не проигрывают в четырeх турах подряд и играют всe увереннее, особенно дома. Гостям предстоит серьeзное испытание против клуба, который стабильно набирает очки во второй половине сезона.

«Челси»

После 33 туров «Челси» занимает 6-е место с 57 очками и продолжает бороться за попадание в топ-5. В последних пяти матчах команда забила 8 голов (в среднем 1.6 за игру) и пропустила 5 (1.0 в среднем). Лидером атаки является Коул Палмер с 14 мячами в активе. Лондонцы забивают в четырeх матчах подряд, а игра с «Фулхэмом» (2:1) показала способность действовать прагматично. «Челси» постепенно находит баланс между атакой и обороной, и это делает их опасными для любого соперника.

«Эвертон»

Ливерпульский клуб располагается на 13-м месте с 38 очками. Последние результаты команды неоднозначны: 3 гола и 5 пропущенных за 5 матчей. В среднем – 0.6 забитого и 1.0 пропущенного мяча за игру. При этом «Эвертон» стабильно забивает в 6 из 8 последних матчей, но редко играет «на ноль» – команда пропускает в 10 из 12 последних игр. Лучшая форма была показана в победном матче с «Ноттингемом» (1:0), однако встреча с «Ман Сити» снова выявила уязвимость обороны.

Факты о командах

«Челси»

Не проигрывает в 4 последних матчах

Забивает в 4 матчах подряд

В среднем: 1.6 гола за матч в атаке, 1.0 – в обороне

«Эвертон»

Пропускает в 10 из 12 последних матчей

В среднем: 0.6 гола за матч в атаке, 1.0 – в обороне

Не проигрывает в 5 из 7 последних выездов

Личные встречи 41% (17) 32% (13) 27% (11) 61 Забитых мячей 42 1.49 В среднем за матч 1.02 6:3 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 3:6 Самая крупная ничья: 3:3 Англия. Премьер-лига, 17 тур Эвертон 0 : 0 Челси Англия. Премьер-лига, 33 тур Челси 6 : 0 Эвертон Англия. Премьер-лига, 16 тур Эвертон 2 : 0 Челси Англия. Премьер-лига, 28 тур Челси 2 : 2 Эвертон Англия. Премьер-лига, 1 тур Эвертон 0 : 1 Челси Англия. Премьер-лига, 35 тур Эвертон 1 : 0 Челси Англия. Премьер-лига, 17 тур Челси 1 : 1 Эвертон Англия. Премьер-лига, 27 тур Челси 2 : 0 Эвертон Англия. Премьер-лига, 12 тур Эвертон 1 : 0 Челси Англия. Премьер-лига, 29 тур Челси 4 : 0 Эвертон Англия. Премьер-лига, 16 тур Эвертон 3 : 1 Челси Англия. Премьер-лига, 31 тур Эвертон 2 : 0 Челси Англия. Премьер-лига, 12 тур Челси 0 : 0 Эвертон Англия. Премьер-лига, 19 тур Эвертон 0 : 0 Челси Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала Челси 2 : 1 Эвертон Англия. Премьер-лига, 3 тур Челси 2 : 0 Эвертон Англия. Премьер-лига, 35 тур Эвертон 0 : 3 Челси Англия. Премьер-лига, 11 тур Челси 5 : 0 Эвертон Англия. Кубок, 1/4 финала Эвертон 2 : 0 Челси Англия. Премьер-лига, 22 тур Челси 3 : 3 Эвертон Англия. Премьер-лига, 5 тур Эвертон 3 : 1 Челси Англия. Премьер-Лига, 25 тур Челси 1 : 0 Эвертон Англия. Премьер-Лига, 3 тур Эвертон 3 : 6 Челси Англия. Премьер-Лига, 27 тур Челси 1 : 0 Эвертон Англия. Премьер-Лига, 4 тур Эвертон 1 : 0 Челси Англия. Премьер-Лига, 38 тур Челси 2 : 1 Эвертон Англия. Премьер-Лига, 20 тур Эвертон 1 : 2 Челси Англия. Премьер-Лига, 25 тур Эвертон 2 : 0 Челси Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала Эвертон 1 : 2 Челси Англия. Премьер-Лига, 8 тур Челси 3 : 1 Эвертон Англия. Премьер-Лига, 38 тур Эвертон 1 : 0 Челси Англия. Кубок, 1/16 финала Челси 1 : 1 Эвертон Англия. Кубок, 1/16 финала Эвертон 1 : 1 Челси Англия. Премьер-Лига, 16 тур Челси 1 : 1 Эвертон Англия. Премьер-лига, 26 тур Эвертон 2 : 1 Челси Англия. Премьер-лига, 16 тур Челси 3 : 3 Эвертон Англия. Кубок, Финал Челси 2 : 1 Эвертон Англия. Премьер-лига, 33 тур Челси 0 : 0 Эвертон Англия. Премьер-лига, 18 тур Эвертон 0 : 0 Челси Англия. Премьер-лига, 35 тур Эвертон 0 : 1 Челси Англия. Премьер-лига, 13 тур Челси 1 : 1 Эвертон

Прогноз на матч

Учитывая текущую форму, мотивацию и фактор домашнего поля, «Челси» выглядит фаворитом встречи. «Эвертон» будет стараться сыграть организованно, но лондонцы набрали хороший ход и должны контролировать игру. Встреча может пройти в среднем темпе с минимальным преимуществом хозяев. Вероятен гол от обеих сторон, но итоговое преимущество – за «Челси».

Рекомендованные ставки