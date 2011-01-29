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Расписание матчей
Англия. Кубок
Эвертон - Челси
Эвертон - Челси: обзор матча 29 января 2011
Эвертон
29.01.2011, суббота, 15:30
Англия. Кубок, 1/16 финала
1 : 1
Завершен
Челси
62'
Л. Саа
75'
С. Калу
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Эвертон - Челси
Замена
Д. Бэкфорд
️️️️
Д. Родуэлл
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
Ф. Лэмпард
ГОЛ! 1:1!
С. Калу
Замена
С. Калу
️️️️
Ф. Малуда
ГОЛ! 1:0!
Л. Саа
Пас отдал
Л. Бэйнс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
18
Фил Невилл
(К)
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
25
Маруан Феллайни
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
8
Микель Артета
АП
23
Шеймус Коулмен
ПП
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
7
Рамирес
ЦП
13
Флоран Малуда
ЛФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
39
Николя Анелька
РФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
21
Леон Осман
ПП
99
Магайе Гуйе
ПП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
4-4-1-1
1
Ховард
3
Бэйнс
5
Хейтинга
25
Дистен
18
Невилл
14
Билялетдинов
25
Феллайни
6
Родуэлл
23
Коулмен
8
Артета
28
Саа
4-1-2-3
1
Чех
3
Босингва
20
Иванович
26
Терри
3
Коул
2
Эссьен
8
Лэмпард
7
Рамирес
39
Анелька
11
Дрогба
13
Малуда
6
Родуэлл
10
Бэкфорд
10
Бэкфорд
6
Родуэлл
8
Лэмпард
12
Оби Микел
12
Оби Микел
8
Лэмпард
13
Малуда
8
Калу
8
Калу
13
Малуда
Остались в запасе
Эвертон
Челси
82
Ян Муха
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
21
Леон Осман
ПП
99
Магайе Гуйе
ПП
Главный тренер
Дэвид Мойес
7
Джакопо Сала
ЦП
40
Энрике Илариу
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
21
Леон Осман
ПП
99
Магайе Гуйе
ПП
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
40
Энрике Илариу
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Эвертон - Челси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 15:25 (прямая)
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