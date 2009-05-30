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Расписание матчей
Англия. Кубок
Челси - Эвертон
Челси - Эвертон: обзор матча 30 мая 2009
Челси
30.05.2009, суббота, 18:00
Англия. Кубок, Финал
2 : 1
Завершен
Эвертон
22'
Д. Дрогба
72'
Ф. Лэмпард
2'
Л. Саа
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Эвертон
+4
Желтая карточка
Л. Бэйнс
Желтая карточка
Ф. Лэмпард
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Л. Осман
Замена
Д. Воган
️️️️
Л. Саа
ГОЛ! 2:1!
Ф. Лэмпард
Желтая карточка
Д. Оби Микел
Замена
М. Баллак
️️️️
М. Эссьен
Желтая карточка
Ф. Невилл
Замена
Л. Якобсен
️️️️
Т. Хибберт
ГОЛ! 1:1!
Д. Дрогба
Пас отдал
Ф. Малуда
Желтая карточка
Т. Хибберт
2'
ГОЛ! 0:1!
Л. Саа
Пас отдал
М. Феллайни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
2
Майкл Эссьен
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
39
Николя Анелька
ПВ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
18
Фил Невилл
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Леон Осман
АП
17
Тим Кэхилл
ПП
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
13
Михаэль Баллак
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Эвертон
13
Карло Нэш
ВР
2
Ларс Якобсен
ПЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
32
Дэн Гослинг
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
7
Сегундо Кастильо
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
4-3-2-1
1
Чех
3
Коул
26
Терри
33
Алекс
3
Босингва
8
Лэмпард
2
Эссьен
12
Оби Микел
13
Малуда
39
Анелька
11
Дрогба
4-4-1-1
1
Ховард
2
Хибберт
2
Йобо
15
Лескотт
3
Бэйнс
17
Кэхилл
18
Невилл
25
Феллайни
20
Пиенаар
21
Осман
28
Саа
2
Эссьен
13
Баллак
13
Баллак
2
Эссьен
2
Хибберт
2
Якобсен
2
Якобсен
2
Хибберт
21
Осман
32
Гослинг
32
Гослинг
21
Осман
28
Саа
9
Воган
9
Воган
28
Саа
Остались в запасе
Челси
Эвертон
40
Энрике Илариу
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
13
Карло Нэш
ВР
8
Джозе Бакстер
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
7
Сегундо Кастильо
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
8
Джозе Бакстер
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
7
Сегундо Кастильо
ЦП
Главный тренер
Гус Хиддинк
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Челси - Эвертон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
"7ТВ" 18:00 (прямая)
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