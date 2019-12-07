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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Челси
Эвертон - Челси: обзор матча 07 декабря 2019
Эвертон
07.12.2019, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 16 тур
3 : 1
Завершен
Челси
5'
Ришарлисон
49'
Д. Калверт-Льюин
84'
Д. Калверт-Льюин
52'
М. Ковачич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Челси
Замена
Бернард
️️️️
Т. Уолкотт
86'
ГОЛ! 3:1!
Д. Калверт-Льюин
84'
82'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Р. Джеймс
Замена
Л. Бэйнс
️️️️
Л. Динь
82'
71'
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
Виллиан
Замена
Т. Дэвис
️️️️
Ришарлисон
71'
Желтая карточка
Д. Калверт-Льюин
68'
52'
ГОЛ! 2:1!
М. Ковачич
ГОЛ! 2:0!
Д. Калверт-Льюин
49'
Желтая карточка
Ришарлисон
42'
Желтая карточка
Л. Динь
30'
ГОЛ! 1:0!
Ришарлисон
Пас отдал
Д. Сидибе
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Данкан Фергюсон
Челси
13
Кепа
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
33
Рис Джеймс
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
11
Бернард
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
14
Умар Ниасс
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
4-1-3-2
1
Пикфорд
12
Динь
5
Кин
27
Холгейт
19
Сидибе
14
Шнейдерлен
17
Ивоби
10
Сигурдссон
32
Уолкотт
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
3-1-2-3-1
13
Кепа
3
Аспиликуэта
4
Зума
15
Кристенсен
91
Канте
33
Джеймс
8
Ковачич
11
Пулишич
7
Маунт
10
Виллиан
18
Абрахам
12
Динь
3
Бэйнс
3
Бэйнс
12
Динь
47
Ришарлисон
22
Дэвис
22
Дэвис
47
Ришарлисон
32
Уолкотт
11
Бернард
11
Бернард
32
Уолкотт
10
Виллиан
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
10
Виллиан
33
Джеймс
44
Батшуайи
44
Батшуайи
33
Джеймс
Остались в запасе
Эвертон
Челси
1
Маартен Стекеленбург
ВР
14
Умар Ниасс
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Данкан Фергюсон
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
14
Умар Ниасс
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
Главный тренер
Данкан Фергюсон
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Эвертон - Челси
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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