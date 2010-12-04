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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Эвертон
Челси - Эвертон: обзор матча 04 декабря 2010
Челси
04.12.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Эвертон
42'
Д. Дрогба (П)
86'
Д. Бэкфорд
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Эвертон
+3
Желтая карточка
Ф. Ягиелка
Замена
Д. Старридж
️️️️
Д. Оби Микел
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
С. Пиенаар
ГОЛ! 1:1!
Д. Бэкфорд
Пас отдал
Т. Кэхилл
Замена
Рамирес
️️️️
Н. Анелька
Желтая карточка
Д. Терри
Замена
П. Феррейра
️️️️
Ж. Босингва
Замена
Д. Бэкфорд
️️️️
Л. Саа
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Дрогба
Пас отдал
Н. Анелька
Желтая карточка
Т. Ховард
Желтая карточка
Ф. Невилл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛП
12
Джон Оби Микел
ЦП
2
Майкл Эссьен
ПП
11
Дидье Дрогба
ЛФ
39
Николя Анелька
ЦФ
8
Саломон Калу
РФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
18
Фил Невилл
(К)
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
17
Тим Кэхилл
АП
23
Шеймус Коулмен
ПП
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
7
Рамирес
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
21
Леон Осман
ПП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
24
Якубу Айегбени
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
4-3-3
1
Чех
3
Коул
26
Терри
20
Иванович
3
Босингва
13
Малуда
12
Оби Микел
2
Эссьен
11
Дрогба
39
Анелька
8
Калу
4-4-1-1
1
Ховард
18
Невилл
19
Ягиелка
25
Дистен
3
Бэйнс
23
Коулмен
6
Родуэлл
25
Феллайни
20
Пиенаар
17
Кэхилл
28
Саа
3
Босингва
19
Феррейра
19
Феррейра
3
Босингва
39
Анелька
7
Рамирес
7
Рамирес
39
Анелька
12
Оби Микел
15
Старридж
15
Старридж
12
Оби Микел
20
Пиенаар
14
Билялетдинов
14
Билялетдинов
20
Пиенаар
28
Саа
10
Бэкфорд
10
Бэкфорд
28
Саа
Остались в запасе
Челси
Эвертон
5
Гаэль Какута
АП
22
Росс Тернбулл
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
82
Ян Муха
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
21
Леон Осман
ПП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
5
Гаэль Какута
АП
22
Росс Тернбулл
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
21
Леон Осман
ПП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Челси - Эвертон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Россия 2" 17:50 (прямая)
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