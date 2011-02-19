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Расписание матчей
Англия. Кубок
Челси - Эвертон
Челси - Эвертон: обзор матча 19 февраля 2011
Челси
19.02.2011, суббота, 15:30
Англия. Кубок, 1/16 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Эвертон
102'
Ф. Лэмпард
119'
Л. Бэйнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Эвертон
ГОЛ!
Ф. Невилл
3:4
Пенальти не реализован!
Э. Коул
ГОЛ!
Д. Хейтинга
3:3
ГОЛ!
М. Эссьен
3:2
ГОЛ!
М. Артета
2:2
Пенальти не реализован!
Н. Анелька
ГОЛ!
Ф. Ягиелка
2:1
ГОЛ!
Д. Дрогба
2:0
Пенальти не реализован!
Л. Бэйнс
ГОЛ!
Ф. Лэмпард
1:0
119'
ГОЛ! 1:1!
Л. Бэйнс
114'
Желтая карточка
М. Артета
Замена
Ю. Жирков
️️️️
С. Калу
111'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
Д. Дрогба
102'
Замена
Д. Хейтинга
️️️️
Л. Осман
Замена
Н. Анелька
️️️️
Ф. Малуда
Замена
В. Аничебе
️️️️
Д. Бэкфорд
Травма
Ф. Ягиелка
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
Т. Кэхилл
Желтая карточка
С. Дистен
Желтая карточка
Ш. Коулмен
Желтая карточка
Л. Бэйнс
Замена
М. Эссьен
️️️️
Д. Оби Микел
Желтая карточка
Рамирес
+1
Желтая карточка
Ф. Малуда
Травма
Д. Дрогба
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
7
Рамирес
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
АП
8
Саломон Калу
ПВ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЛАЗ
8
Микель Артета
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
18
Фил Невилл
(К)
ПЗ
21
Леон Осман
ЛП
25
Маруан Феллайни
ЦП
17
Тим Кэхилл
АП
23
Шеймус Коулмен
ПП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
5
Райан Бертранд
ЛЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
39
Николя Анелька
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
8
Джозе Бакстер
ЛП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
4-2-3-1
1
Чех
3
Коул
26
Терри
20
Иванович
19
Феррейра
7
Рамирес
12
Оби Микел
13
Малуда
8
Лэмпард
8
Калу
11
Дрогба
4-1-3-1-1
1
Ховард
18
Невилл
8
Артета
19
Ягиелка
3
Бэйнс
25
Дистен
23
Коулмен
25
Феллайни
21
Осман
17
Кэхилл
10
Бэкфорд
8
Калу
18
Жирков
18
Жирков
8
Калу
12
Оби Микел
2
Эссьен
2
Эссьен
12
Оби Микел
13
Малуда
39
Анелька
39
Анелька
13
Малуда
21
Осман
5
Хейтинга
5
Хейтинга
21
Осман
17
Кэхилл
14
Билялетдинов
14
Билялетдинов
17
Кэхилл
10
Бэкфорд
28
Аничебе
28
Аничебе
10
Бэкфорд
Остались в запасе
Челси
Эвертон
7
Джакопо Сала
ЦП
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
82
Ян Муха
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Челси - Эвертон
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Посещаемость:
41113 из 41837 зрителей (98%)
Где смотреть матч:
"Россия 2" 15:25 (прямая) "Спорт 1" 15:25 (прямая)
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