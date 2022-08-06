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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Челси
Эвертон - Челси: обзор матча 06 августа 2022
Эвертон
06.08.2022, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Челси
45+9'
Жоржиньо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Челси
90'
+11
Желтая карточка
М. Кукурелья
90'
+9
Замена
К. Галлахер
️️️️
Жоржиньо
Желтая карточка
М. Холгейт
90'
+8
Желтая карточка
В. Миколенко
80'
75'
Замена
А. Броя
️️️️
К. Хаверц
75'
Замена
М. Кукурелья
️️️️
К. Кулибали
Замена
Р. Винагре
️️️️
Й. Мина
70'
65'
Замена
К. Пулишич
️️️️
М. Маунт
65'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Б. Чилвел
Замена
Д. Алли
️️️️
Д. Макнил
61'
56'
Желтая карточка
Р. Джеймс
45'
+9
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Жоржиньо
Желтая карточка
Й. Мина
45'
+8
Замена
М. Холгейт
️️️️
Б. Годфри
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
10
Демарай Грей
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
25
Аллан
ЦП
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
17
Стэнли Миллс
ЦП
8
Деле Алли
АП
Челси
13
Кепа
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Пикфорд
6
Тарковски
22
Мина
4
Годфри
16
Миколенко
2
Паттерсон
6
Дукуре
17
Ивоби
10
Грей
11
Макнил
10
Гордон
3-3-1-2-1
16
Менди
3
Аспиликуэта
3
Силва
3
Кулибали
24
Джеймс
91
Канте
33
Чилвел
21
Жоржиньо
7
Маунт
19
Стерлинг
29
Хаверц
22
Мина
19
Винагре
19
Винагре
22
Мина
4
Годфри
27
Холгейт
27
Холгейт
4
Годфри
11
Макнил
8
Алли
8
Алли
11
Макнил
7
Маунт
11
Пулишич
11
Пулишич
7
Маунт
3
Кулибали
17
Кукурелья
17
Кукурелья
3
Кулибали
33
Чилвел
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
33
Чилвел
21
Жоржиньо
8
Галлахер
8
Галлахер
21
Жоржиньо
29
Хаверц
27
Броя
27
Броя
29
Хаверц
Остались в запасе
Эвертон
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
25
Аллан
ЦП
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
17
Стэнли Миллс
ЦП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
13
Кепа
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
25
Аллан
ЦП
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
17
Стэнли Миллс
ЦП
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Эвертон - Челси
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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