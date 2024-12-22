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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Челси
Эвертон - Челси: обзор матча 22 декабря 2024
Эвертон
22.12.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Челси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Челси
Желтая карточка
Бету
88'
82'
Желтая карточка
А. Дисаси
76'
Замена
К. Нкунку
️️️️
Н. Джексон
76'
Замена
Н. Мадуэке
️️️️
П. Нету
Замена
Ш. Коулмен
️️️️
Э. Янг
74'
Замена
Й. Линдстрем
️️️️
Д. Харрисон
73'
Замена
Бету
️️️️
Д. Калверт-Льюин
73'
Желтая карточка
Э. Янг
57'
Желтая карточка
Д. Пикфорд
45'
+1
Желтая карточка
И. Ндиайе
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
(К)
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
(К)
ОП
19
Джейдон Санчо
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
9
Юссеф Шермити
ЦФ
23
Бету
ЦФ
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
34
Джош Ачампонг
ПЗ
10
Тайрик Джордж
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
15
Янг
23
Мангала
5
Гуйе
6
Дукуре
7
Ндиайе
11
Харрисон
9
Калверт-Льюин
4-2-3-1
97
Санчес
27
Густо
5
Дисаси
6
Колуилл
4
Адарабиойо
25
Кайседо
17
Фернандес
11
Джексон
10
Палмер
7
Нету
19
Санчо
15
Янг
23
Коулмен
23
Коулмен
15
Янг
11
Харрисон
35
Линдстрем
35
Линдстрем
11
Харрисон
9
Калверт-Льюин
23
Бету
23
Бету
9
Калверт-Льюин
7
Нету
20
Мадуэке
20
Мадуэке
7
Нету
11
Джексон
28
Нкунку
28
Нкунку
11
Джексон
Остались в запасе
Эвертон
Челси
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
1
Филип Йоргенсен
ВР
34
Джош Ачампонг
ПЗ
12
Ренату Вейга
ОП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
10
Тайрик Джордж
ЛВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
34
Джош Ачампонг
ПЗ
12
Ренату Вейга
ОП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
10
Тайрик Джордж
ЛВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Эвертон - Челси
4
1
Всего ударов по воротам
5
12
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
20
12
Офсайды
2
1
Количество передач
207
620
Сейвы
4
4
Точность передач %
72
90
Удары мимо ворот
0
3
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
2
6
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.39
0.77
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Астон Вилла
- : -
02.12.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
1 : 1
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Челси
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Гудисон Парк
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