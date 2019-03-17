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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Челси
Эвертон - Челси: обзор матча 17 марта 2019
Эвертон
17.03.2019, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 31 тур
2 : 0
Завершен
Челси
49'
Ришарлисон
72'
Г. Сигурдссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Челси
ГОЛ! 2:0!
Г. Сигурдссон
72'
61'
Желтая карточка
А. Рюдигер
Желтая карточка
А. Гомеш
59'
ГОЛ! 1:0!
Ришарлисон
49'
36'
Желтая карточка
М. Алонсо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
11
Адемола Лукман
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Пикфорд
12
Динь
5
Кин
22
Мина
23
Коулмен
5
Гуйе
20
Гомеш
11
Бернард
10
Сигурдссон
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
4-1-2-2-1
13
Кепа
3
Аспиликуэта
22
Рюдигер
4
Луис
3
Алонсо
91
Канте
6
Баркли
21
Жоржиньо
9
Педро
10
Азар
9
Игуаин
Остались в запасе
Эвертон
Челси
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
10
Виллиан
ЛВ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Остались в запасе
10
Виллиан
ЛВ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Эвертон - Челси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
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