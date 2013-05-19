Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Эвертон
Челси - Эвертон: обзор матча 19 мая 2013
Челси
19.05.2013, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
2 : 1
Завершен
Эвертон
7'
Х. Мата
76'
Ф. Торрес
14'
С. Нейсмит
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Эвертон
Замена
П. Феррейра
️️️️
Оскар
89'
Желтая карточка
Д. Луис
82'
Замена
С. Аспиликуэта
️️️️
Х. Мата
82'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Торрес
Пас отдал
В. Мозес
76'
70'
Желтая карточка
Д. Хейтинга
67'
Замена
Д. Хейтинга
️️️️
В. Аничебе
67'
Замена
Н. Елавич
️️️️
С. Нейсмит
Замена
В. Мозес
️️️️
Д. Ба
66'
58'
Желтая карточка
М. Феллайни
Желтая карточка
Ф. Торрес
34'
14'
ГОЛ! 1:1!
С. Нейсмит
Пас отдал
В. Аничебе
ГОЛ! 1:0!
Х. Мата
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
8
Оскар
ЛВ
8
Фрэнк Лэмпард
(К)
ОП
4
Давид Луис
ОП
64
Хуан Мата
АП
9
Фернандо Торрес
ПВ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
(К)
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
25
Маруан Феллайни
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
14
Стивен Нейсмит
АП
87
Кевин Миральяс
ПП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
22
Марко Марин
АП
11
Виктор Мозес
ПП
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
18
Никица Елавич
ЦФ
4-2-3-1
1
Чех
3
Коул
20
Иванович
15
Аке
24
Кэхилл
8
Лэмпард
4
Луис
8
Оскар
64
Мата
9
Торрес
19
Ба
4-4-1-1
1
Ховард
23
Коулмен
19
Ягиелка
25
Дистен
3
Бэйнс
87
Миральяс
25
Феллайни
24
Гибсон
20
Пиенаар
14
Нейсмит
28
Аничебе
64
Мата
3
Аспиликуэта
3
Аспиликуэта
64
Мата
8
Оскар
19
Феррейра
19
Феррейра
8
Оскар
19
Ба
11
Мозес
11
Мозес
19
Ба
28
Аничебе
5
Хейтинга
5
Хейтинга
28
Аничебе
14
Нейсмит
18
Елавич
18
Елавич
14
Нейсмит
Остались в запасе
Челси
Эвертон
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
22
Марко Марин
АП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
82
Ян Муха
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
22
Марко Марин
АП
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Челси - Эвертон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Новости команд
Все
Челси
Эвертон
Вратарь «Челси» попал в аварию на Ferrari
11 ноября
2
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Вратарь «Челси» попал в аварию на Ferrari
11 ноября
2
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Грилиш ушел в новый запой
1 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+