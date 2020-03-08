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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Эвертон
Челси - Эвертон: обзор матча 08 марта 2020
Челси
08.03.2020, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
4 : 0
Завершен
Эвертон
14'
М. Маунт
21'
Педро
51'
Виллиан
54'
О. Жиру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Эвертон
90'
+1
Желтая карточка
М. Холгейт
Замена
А. Броя
️️️️
О. Жиру
86'
Желтая карточка
К. Зума
82'
Замена
Ф. Анджорин
️️️️
Виллиан
71'
Замена
Р. Джеймс
️️️️
М. Маунт
60'
58'
Замена
М. Кен
️️️️
Т. Дэвис
ГОЛ! 4:0!
О. Жиру
Пас отдал
Виллиан
54'
53'
Желтая карточка
А. Гомеш
ГОЛ! 3:0!
Виллиан
Пас отдал
Р. Баркли
51'
46'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Бернард
ГОЛ! 2:0!
Педро
Пас отдал
Р. Баркли
21'
ГОЛ! 1:0!
М. Маунт
Пас отдал
Педро
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
6
Билли Гилмор
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
27
Армандо Броя
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
4-2-3-1
13
Кепа
3
Алонсо
4
Зума
22
Рюдигер
3
Аспиликуэта
6
Гилмор
6
Баркли
10
Виллиан
7
Маунт
9
Педро
9
Жиру
4-2-2-2
1
Пикфорд
19
Сидибе
27
Холгейт
5
Кин
12
Динь
22
Дэвис
20
Гомеш
10
Сигурдссон
11
Бернард
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
9
Жиру
27
Броя
27
Броя
9
Жиру
7
Маунт
24
Джеймс
24
Джеймс
7
Маунт
10
Виллиан
18
Анджорин
18
Анджорин
10
Виллиан
11
Бернард
32
Уолкотт
32
Уолкотт
11
Бернард
22
Дэвис
9
Кен
9
Кен
22
Дэвис
Остались в запасе
Челси
Эвертон
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Челси - Эвертон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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