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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Эвертон
Челси - Эвертон: обзор матча 05 ноября 2016
Челси
05.11.2016, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 11 тур
5 : 0
Завершен
Эвертон
19'
Э. Азар
20'
М. Алонсо
42'
Д. Коста
56'
Э. Азар
65'
Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Эвертон
Замена
Д. Терри
️️️️
Г. Кэхилл
84'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Э. Азар
80'
Замена
Оскар
️️️️
Педро
71'
66'
Замена
Т. Дэвис
️️️️
Г. Бэрри
ГОЛ! 5:0!
Педро
65'
64'
Желтая карточка
Г. Бэрри
60'
Замена
А. Леннон
️️️️
Я. Боласи
ГОЛ! 4:0!
Э. Азар
Пас отдал
Педро
56'
ГОЛ! 3:0!
Д. Коста
Пас отдал
Н. Матич
42'
36'
Замена
К. Миральяс
️️️️
Б. Овьедо
30'
Желтая карточка
Ф. Ягиелка
ГОЛ! 2:0!
М. Алонсо
Пас отдал
Педро
20'
ГОЛ! 1:0!
Э. Азар
Пас отдал
Д. Коста
19'
15'
Желтая карточка
Я. Боласи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Янник Боласи
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Оскар
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Куртуа
3
Алонсо
4
Луис
24
Кэхилл
3
Аспиликуэта
18
Матич
91
Канте
11
Мозес
10
Азар
9
Педро
19
Коста
3-2-4-1
1
Стекеленбург
19
Ягиелка
5
Уилльямс
26
Мори
23
Коулмен
16
Овьедо
8
Клеверли
6
Баркли
18
Бэрри
11
Боласи
9
Лукаку
24
Кэхилл
26
Терри
26
Терри
24
Кэхилл
9
Педро
8
Оскар
8
Оскар
9
Педро
10
Азар
44
Батшуайи
44
Батшуайи
10
Азар
18
Бэрри
22
Дэвис
22
Дэвис
18
Бэрри
11
Боласи
12
Леннон
12
Леннон
11
Боласи
16
Овьедо
87
Миральяс
87
Миральяс
16
Овьедо
Остались в запасе
Челси
Эвертон
15
Натаниэль Чалоба
ОП
31
Асмир Бегович
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
Главный тренер
Антонио Конте
1
Жоэль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
31
Асмир Бегович
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Челси - Эвертон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1, Матч ТВ
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