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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Эвертон
Челси - Эвертон: обзор матча 18 марта 2023
Челси
18.03.2023, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 2
Завершен
Эвертон
52'
Ж. Феликс
76'
К. Хаверц (П)
69'
А. Дукуре
89'
Э. Симмс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Эвертон
89'
ГОЛ! 2:2!
Э. Симмс
Пас отдал
А. Дукуре
Замена
Т. Чалоба
️️️️
У. Фофана
87'
Замена
К. Чуквуэмека
️️️️
Ж. Феликс
86'
84'
Замена
В. Миколенко
️️️️
Ш. Коулмен
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
М. Ковачич
81'
79'
Замена
Э. Симмс
️️️️
И. Гуйе
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Хаверц
76'
Желтая карточка
Р. Джеймс
74'
69'
ГОЛ! 1:1!
А. Дукуре
Пас отдал
Д. Тарковски
Замена
К. Галлахер
️️️️
К. Пулишич
62'
Желтая карточка
К. Кулибали
57'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Феликс
52'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Макнил
29'
Желтая карточка
И. Гуйе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
17
Энцо Фернандес
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
24
Амаду Онана
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
9
Эллис Симмс
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
3-3-1-1-2
13
Кепа
3
Фофана
5
Бадьяшиль
3
Кулибали
33
Чилвел
17
Фернандес
24
Джеймс
8
Ковачич
11
Пулишич
79
Феликс
29
Хаверц
4-2-1-3
1
Пикфорд
23
Коулмен
6
Тарковски
4
Годфри
5
Кин
5
Гуйе
24
Онана
6
Дукуре
10
Грей
11
Макнил
17
Ивоби
3
Фофана
27
Чалоба
27
Чалоба
3
Фофана
11
Пулишич
8
Галлахер
8
Галлахер
11
Пулишич
79
Феликс
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
79
Феликс
8
Ковачич
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
8
Ковачич
23
Коулмен
16
Миколенко
16
Миколенко
23
Коулмен
5
Гуйе
9
Симмс
9
Симмс
5
Гуйе
Остались в запасе
Челси
Эвертон
13
Маркус Беттинелли
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
27
Михаил Мудрик
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
Главный тренер
Грэм Поттер
31
Асмир Бегович
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
27
Михаил Мудрик
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Челси - Эвертон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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