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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Эвертон
Челси - Эвертон: обзор матча 16 января 2016
Челси
16.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
3 : 3
Завершен
Эвертон
64'
Д. Коста
66'
С. Фабрегас
90+8'
Д. Терри
50'
Д. Терри (АГ)
56'
К. Миральяс
90+1'
Р. Мори
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Эвертон
ГОЛ! 3:3!
Д. Терри
Пас отдал
Оскар
90'
+8
90'
+2
Желтая карточка
Р. Мори
90'
+1
ГОЛ! 2:3!
Р. Мори
Пас отдал
Ж. Деулофеу
80'
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
А. Леннон
80'
Замена
С. Пиенаар
️️️️
Р. Баркли
Замена
Л. Реми
️️️️
Д. Коста
79'
Травма
Д. Коста
79'
71'
Замена
Р. Мори
️️️️
Б. Овьедо
70'
Травма
Б. Овьедо
Замена
Р. Кенеди
️️️️
Педро
67'
ГОЛ! 2:2!
С. Фабрегас
Пас отдал
Д. Коста
66'
ГОЛ! 1:2!
Д. Коста
Пас отдал
С. Фабрегас
64'
56'
ГОЛ! 0:2!
К. Миральяс
Пас отдал
Л. Бэйнс
Замена
Оскар
️️️️
Н. Матич
55'
50'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Терри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
9
Педро
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
18
Гарет Бэрри
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
8
Оскар
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
8
Том Клеверли
ЦП
21
Леон Осман
ПП
2
Аруна Коне
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
20
Иванович
4
Зума
26
Терри
3
Аспиликуэта
18
Матич
4
Фабрегас
12
Оби Микел
10
Виллиан
9
Педро
19
Коста
4-1-3-2
1
Ховард
16
Овьедо
6
Стоунз
19
Ягиелка
3
Бэйнс
17
Бешич
12
Леннон
6
Баркли
18
Бэрри
87
Миральяс
9
Лукаку
9
Педро
29
Кенеди
29
Кенеди
9
Педро
18
Матич
8
Оскар
8
Оскар
18
Матич
19
Коста
14
Реми
14
Реми
19
Коста
16
Овьедо
26
Мори
26
Мори
16
Овьедо
6
Баркли
20
Пиенаар
20
Пиенаар
6
Баркли
12
Леннон
10
Деулофеу
10
Деулофеу
12
Леннон
Остались в запасе
Челси
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
Главный тренер
Гус Хиддинк
1
Жоэль
ВР
8
Том Клеверли
ЦП
21
Леон Осман
ПП
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
8
Том Клеверли
ЦП
21
Леон Осман
ПП
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Челси - Эвертон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол, Спорт Плюс
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