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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Челси
Эвертон - Челси: обзор матча 22 декабря 2008
Эвертон
22.12.2008, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Челси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Челси
Замена
У. Бридж
️️️️
Деку
Желтая карточка
М. Баллак
Замена
Л. Бэйнс
️️️️
Д. Йобо
Замена
Б. Иванович
️️️️
Д. Коул
Замена
Д. Дрогба
️️️️
Н. Анелька
Желтая карточка
Э. Коул
Желтая карточка
Ф. Лэмпард
Красная карточка
Д. Терри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЛЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
25
Маруан Феллайни
ЦП
18
Фил Невилл
(К)
ЦП
8
Микель Артета
АП
21
Леон Осман
ПП
17
Тим Кэхилл
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
(К)
ЛП
12
Джон Оби Микел
ЦП
0
Деку
ЦП
13
Михаэль Баллак
ПП
12
Джо Коул
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Эвертон
13
Карло Нэш
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
Челси
23
Карло Кудичини
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
8
Саломон Калу
ЦФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
4-4-1-1
1
Ховард
15
Лескотт
2
Йобо
19
Ягиелка
2
Хибберт
20
Пиенаар
25
Феллайни
18
Невилл
21
Осман
8
Артета
17
Кэхилл
4-4-2
1
Чех
3
Босингва
26
Терри
33
Алекс
3
Коул
13
Баллак
12
Оби Микел
0
Деку
8
Лэмпард
39
Анелька
12
Коул
2
Йобо
3
Бэйнс
3
Бэйнс
2
Йобо
0
Деку
3
Бридж
3
Бридж
0
Деку
12
Коул
20
Иванович
20
Иванович
12
Коул
39
Анелька
11
Дрогба
11
Дрогба
39
Анелька
Остались в запасе
Эвертон
Челси
13
Карло Нэш
ВР
32
Дэн Гослинг
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
23
Карло Кудичини
ВР
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
32
Дэн Гослинг
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Эвертон - Челси
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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