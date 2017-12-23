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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Челси
Эвертон - Челси: обзор матча 23 декабря 2017
Эвертон
23.12.2017, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Челси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Челси
Желтая карточка
М. Кин
57'
Желтая карточка
К. Мартина
21'
Желтая карточка
Д. Калверт-Льюин
10'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
12
Аарон Леннон
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
10
Эден Азар
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Эвертон
1
Жоэль
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
11
Янник Боласи
ЦП
14
Умар Ниасс
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Пикфорд
5
Кин
3
Кенни
15
Мартина
19
Ягиелка
14
Шнейдерлен
5
Гуйе
12
Леннон
22
Дэвис
10
Сигурдссон
9
Калверт-Льюин
4-2-2-2
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
15
Кристенсен
22
Рюдигер
3
Алонсо
91
Канте
8
Бакайоко
11
Мозес
10
Азар
9
Педро
10
Виллиан
Остались в запасе
Эвертон
Челси
1
Жоэль
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
11
Янник Боласи
ЦП
14
Умар Ниасс
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
11
Янник Боласи
ЦП
14
Умар Ниасс
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Эвертон - Челси
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
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