Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Эвертон
Челси - Эвертон: обзор матча 22 апреля 2009
Челси
22.04.2009, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
0 : 0
Завершен
Эвертон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Эвертон
+2
Замена
Л. Саа
️️️️
Жо
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
Л. Осман
Замена
Ф. Ягиелка
️️️️
Л. Якобсен
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
Ф. Малуда
Замена
С. Калу
️️️️
Н. Анелька
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
М. Эссьен
14'
Желтая карточка
Ф. Невилл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЛП
2
Майкл Эссьен
ЦП
13
Флоран Малуда
АП
13
Михаэль Баллак
ПП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
7
Сегундо Кастильо
ЦП
18
Фил Невилл
(К)
ЦП
21
Леон Осман
ПП
17
Тим Кэхилл
ЦФ
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
29
Якоб Меллис
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Эвертон
13
Карло Нэш
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
4-3-1-2
1
Чех
3
Коул
26
Терри
20
Иванович
33
Алекс
8
Лэмпард
2
Эссьен
13
Баллак
13
Малуда
39
Анелька
11
Дрогба
4-4-2
1
Ховард
2
Якобсен
15
Лескотт
2
Йобо
3
Бэйнс
21
Осман
7
Кастильо
18
Невилл
20
Пиенаар
21
Жо
17
Кэхилл
2
Эссьен
12
Оби Микел
12
Оби Микел
2
Эссьен
39
Анелька
8
Калу
8
Калу
39
Анелька
13
Малуда
9
Ди Санто
9
Ди Санто
13
Малуда
2
Якобсен
19
Ягиелка
19
Ягиелка
2
Якобсен
21
Осман
6
Родуэлл
6
Родуэлл
21
Осман
21
Жо
28
Саа
28
Саа
21
Жо
Остались в запасе
Челси
Эвертон
29
Якоб Меллис
ЦП
40
Энрике Илариу
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
Главный тренер
Гус Хиддинк
13
Карло Нэш
ВР
2
Тони Хибберт
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
29
Якоб Меллис
ЦП
40
Энрике Илариу
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
2
Тони Хибберт
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Челси - Эвертон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
Новости команд
Все
Челси
Эвертон
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
АПЛ. «Челси» разобрался с «Манчестер Юнайтед» (2:0)
31 октября
6
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Грилиш ушел в новый запой
1 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+