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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Эвертон
Челси - Эвертон: обзор матча 22 февраля 2014
Челси
22.02.2014, суббота, 16:45
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Эвертон
90+3'
Д. Терри
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Эвертон
ГОЛ! 1:0!
Д. Терри
Пас отдал
Ф. Лэмпард
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Ягиелка
82'
Желтая карточка
Г. Бэрри
80'
Замена
Э. МакГиди
️️️️
С. Пиенаар
75'
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
К. Миральяс
Замена
А. Шюррле
️️️️
С. Это'О
69'
63'
Замена
Р. Баркли
️️️️
Л. Осман
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Виллиан
62'
Замена
Рамирес
️️️️
Оскар
46'
Желтая карточка
Оскар
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Фрэнк Лэмпард
ОП
18
Неманья Матич
ОП
8
Оскар
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
(К)
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
18
Гарет Бэрри
ОП
16
Джеймс МакКарти
ОП
21
Леон Осман
ЦП
87
Кевин Миральяс
ПП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
7
Рамирес
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
19
Демба Ба
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Чех
24
Кэхилл
26
Терри
20
Иванович
3
Аспиликуэта
8
Лэмпард
18
Матич
8
Оскар
10
Азар
10
Виллиан
9
Это'О
4-2-3-1
1
Ховард
23
Коулмен
25
Дистен
19
Ягиелка
3
Бэйнс
18
Бэрри
16
МакКарти
87
Миральяс
21
Осман
20
Пиенаар
14
Нейсмит
9
Это'О
20
Шюррле
20
Шюррле
9
Это'О
8
Оскар
7
Рамирес
7
Рамирес
8
Оскар
10
Виллиан
9
Торрес
9
Торрес
10
Виллиан
21
Осман
6
Баркли
6
Баркли
21
Осман
20
Пиенаар
46
МакГиди
46
МакГиди
20
Пиенаар
87
Миральяс
10
Деулофеу
10
Деулофеу
87
Миральяс
Остались в запасе
Челси
Эвертон
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
10
Мохамед Салах
ПВ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Жоэль
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
10
Мохамед Салах
ПВ
19
Демба Ба
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Челси - Эвертон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 16:40 (прямая)
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