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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Челси
Эвертон - Челси: обзор матча 30 апреля 2017
Эвертон
30.04.2017, воскресенье, 16:05
Англия. Премьер-лига, 35 тур
0 : 3
Завершен
Челси
66'
Педро
79'
Г. Кэхилл
86'
Виллиан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Челси
86'
ГОЛ! 0:3!
Виллиан
Пас отдал
С. Фабрегас
85'
Замена
Виллиан
️️️️
Э. Азар
82'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Педро
82'
Замена
Н. Аке
️️️️
Д. Луис
79'
ГОЛ! 0:2!
Г. Кэхилл
Желтая карточка
И. Гуйе
78'
76'
Желтая карточка
Э. Азар
Замена
А. Коне
️️️️
Э. Валенсия
72'
Замена
К. Миральяс
️️️️
Д. Калверт-Льюин
72'
66'
ГОЛ! 0:1!
Педро
Пас отдал
Н. Матич
Желтая карточка
Э. Валенсия
58'
56'
Желтая карточка
Д. Коста
40'
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
Желтая карточка
Д. Калверт-Льюин
38'
35'
Желтая карточка
Г. Кэхилл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
6
Росс Баркли
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Эвертон
1
Жоэль
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Стекеленбург
3
Бэйнс
19
Ягиелка
5
Уилльямс
27
Холгейт
5
Гуйе
22
Дэвис
6
Баркли
9
Лукаку
13
Валенсия
9
Калверт-Льюин
4-2-1-2-1
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
4
Луис
24
Кэхилл
3
Алонсо
18
Матич
91
Канте
11
Мозес
9
Педро
10
Азар
19
Коста
13
Валенсия
2
Коне
2
Коне
13
Валенсия
9
Калверт-Льюин
87
Миральяс
87
Миральяс
9
Калверт-Льюин
10
Азар
10
Виллиан
10
Виллиан
10
Азар
4
Луис
15
Аке
15
Аке
4
Луис
9
Педро
4
Фабрегас
4
Фабрегас
9
Педро
Остались в запасе
Эвертон
Челси
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Жоэль
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
15
Натаниэль Чалоба
ОП
31
Асмир Бегович
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Жоэль
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
31
Асмир Бегович
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Эвертон - Челси
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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