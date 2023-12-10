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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Челси
Эвертон - Челси: обзор матча 10 декабря 2023
Эвертон
10.12.2023, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Челси
54'
А. Дукуре
90+2'
Л. Доббин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Челси
ГОЛ! 2:0!
Л. Доббин
90'
+2
Замена
Л. Доббин
️️️️
Д. Харрисон
86'
84'
Замена
Я. Матсен
️️️️
М. Кукурелья
84'
Замена
Д. Петрович
️️️️
Р. Санчес
73'
Желтая карточка
М. Мудрик
Замена
Бету
️️️️
Д. Калверт-Льюин
67'
67'
Замена
Н. Джексон
️️️️
А. Броя
66'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Э. Фернандес
Желтая карточка
Д. Брэнтуэйт
59'
ГОЛ! 1:0!
А. Дукуре
54'
Замена
А. Онана
️️️️
И. Гуйе
46'
Замена
Н. Паттерсон
️️️️
Э. Янг
41'
27'
Замена
Л. Колуилл
️️️️
Р. Джеймс
19'
Желтая карточка
К. Палмер
Желтая карточка
И. Гуйе
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
(К)
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
16
Виталий Миколенко
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
11
Джек Харрисон
ПВ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
24
Рис Джеймс
(К)
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
17
Энцо Фернандес
ОП
25
Мойзес Кайседо
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Льюис Доббин
ЛВ
7
Арно Данжума
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
9
Юссеф Шермити
ЦФ
23
Бету
ЦФ
Челси
1
Джордже Петрович
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
19
Лео Каслдайн
АП
11
Николас Джексон
ПВ
6
Алекс Матос
ПВ
4-2-1-2-1
1
Пикфорд
15
Янг
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
16
Миколенко
37
Гарнер
5
Гуйе
6
Дукуре
11
Макнил
11
Харрисон
9
Калверт-Льюин
4-2-1-2-1
97
Санчес
24
Джеймс
5
Дисаси
5
Бадьяшиль
17
Кукурелья
17
Фернандес
25
Кайседо
8
Галлахер
10
Палмер
27
Мудрик
27
Броя
15
Янг
2
Паттерсон
2
Паттерсон
15
Янг
5
Гуйе
24
Онана
24
Онана
5
Гуйе
11
Харрисон
11
Доббин
11
Доббин
11
Харрисон
9
Калверт-Льюин
23
Бету
23
Бету
9
Калверт-Льюин
97
Санчес
1
Петрович
1
Петрович
97
Санчес
17
Кукурелья
22
Матсен
22
Матсен
17
Кукурелья
24
Джеймс
6
Колуилл
6
Колуилл
24
Джеймс
17
Фернандес
19
Стерлинг
19
Стерлинг
17
Фернандес
27
Броя
11
Джексон
11
Джексон
27
Броя
Остались в запасе
Эвертон
Челси
13
Жоау Виржиния
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
19
Лео Каслдайн
АП
6
Алекс Матос
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Остались в запасе
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
19
Лео Каслдайн
АП
6
Алекс Матос
ПВ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Эвертон - Челси
2
2
Всего ударов по воротам
2
5
Удары в створ
0
1
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
5
Нарушения
6
5
Офсайды
2
1
Количество передач
130
333
Сейвы
1
0
Точность передач %
63
84
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
1
2
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.07
0.2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Гудисон Парк
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