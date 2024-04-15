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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Эвертон
Челси - Эвертон: обзор матча 15 апреля 2024
Челси
15.04.2024, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
6 : 0
Завершен
Эвертон
13'
К. Палмер
18'
К. Палмер
29'
К. Палмер
44'
Н. Джексон
64'
К. Палмер (П)
90'
Э. Гилхрист
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Эвертон
90'
+2
Замена
Б. Годфри
️️️️
Н. Паттерсон
ГОЛ! 6:0!
Э. Гилхрист
90'
Замена
Э. Гилхрист
️️️️
М. Густо
88'
Замена
Б. Чилвел
️️️️
М. Мудрик
80'
Замена
Ч. Казадеи
️️️️
К. Палмер
80'
Замена
К. Чуквуэмека
️️️️
Н. Мадуэке
72'
66'
Желтая карточка
М. Кин
ГОЛ с пенальти! 5:0!
К. Палмер
64'
57'
Замена
М. Кин
️️️️
Д. Брэнтуэйт
52'
Желтая карточка
Д. Тарковски
46'
Замена
Н. Паттерсон
️️️️
Ш. Коулмен
46'
Замена
А. Гомеш
️️️️
А. Онана
46'
Замена
Д. Харрисон
️️️️
Д. Гарнер
ГОЛ! 4:0!
Н. Джексон
Пас отдал
М. Кукурелья
44'
Желтая карточка
М. Мудрик
40'
36'
Желтая карточка
Э. Янг
ГОЛ! 3:0!
К. Палмер
29'
28'
Желтая карточка
Д. Гарнер
ГОЛ! 2:0!
К. Палмер
18'
ГОЛ! 1:0!
К. Палмер
Пас отдал
Н. Джексон
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Джордже Петрович
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
8
Конор Галлахер
(К)
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
(К)
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
24
Амаду Онана
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
7
Арно Данжума
ЛВ
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
9
Юссеф Шермити
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Петрович
17
Кукурелья
3
Силва
27
Чалоба
27
Густо
25
Кайседо
8
Галлахер
27
Мудрик
10
Палмер
11
Джексон
20
Мадуэке
3-4-1-1-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
23
Коулмен
37
Гарнер
24
Онана
15
Янг
6
Дукуре
11
Макнил
23
Бету
27
Мудрик
33
Чилвел
33
Чилвел
27
Мудрик
27
Густо
12
Гилхрист
12
Гилхрист
27
Густо
20
Мадуэке
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
20
Мадуэке
10
Палмер
22
Казадеи
22
Казадеи
10
Палмер
4
Брэнтуэйт
5
Кин
5
Кин
4
Брэнтуэйт
Паттерсон
4
Годфри
4
Годфри
Паттерсон
23
Коулмен
2
Паттерсон
2
Паттерсон
23
Коулмен
24
Онана
20
Гомеш
20
Гомеш
24
Онана
37
Гарнер
11
Харрисон
11
Харрисон
37
Гарнер
Остались в запасе
Челси
Эвертон
13
Маркус Беттинелли
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
13
Жоау Виржиния
ВР
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
7
Арно Данжума
ЛВ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
7
Арно Данжума
ЛВ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Челси - Эвертон
1
4
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
8
Нарушения
5
21
Офсайды
0
4
Количество передач
586
380
Сейвы
2
4
Точность передач %
87
77
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
2.93
1.39
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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