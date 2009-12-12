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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Эвертон
Челси - Эвертон: обзор матча 12 декабря 2009
Челси
12.12.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
3 : 3
Завершен
Эвертон
18'
Д. Дрогба
23'
Н. Анелька
59'
Д. Дрогба
12'
Л. Саа
45+3'
Я. Айегбени
64'
Л. Саа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Эвертон
+4
Замена
К. Эгард
️️️️
Л. Саа
Замена
Ф. Борини
️️️️
Д. Оби Микел
Замена
Ж. Беллетти
️️️️
Р. Карвалью
Замена
Ф. Малуда
️️️️
Д. Коул
ГОЛ! 3:3!
Л. Саа
ГОЛ! 3:2!
Д. Дрогба
Пас отдал
Б. Иванович
+3
ГОЛ! 2:2!
Я. Айегбени
Пас отдал
Л. Бэйнс
+2
Замена
Я. Айегбени
️️️️
Жо
+1
Травма
Жо
Желтая карточка
Д. Хейтинга
ГОЛ! 2:1!
Н. Анелька
Пас отдал
М. Баллак
ГОЛ! 1:1!
Д. Дрогба
Пас отдал
Ф. Лэмпард
18'
12'
ГОЛ! 0:1!
Л. Саа
Пас отдал
Л. Бэйнс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЛП
12
Джон Оби Микел
ОП
12
Джо Коул
АП
13
Михаэль Баллак
ПП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Эвертон
1
Тим Ховард
(К)
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
20
Стивен Пиенаар
ПП
21
Жо
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
16
Фабио Борини
ЦФ
Эвертон
13
Карло Нэш
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
21
Хоуп Акпам
ЦП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
18
Киран Эгард
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Чех
3
Коул
6
Карвалью
26
Терри
20
Иванович
12
Оби Микел
8
Лэмпард
13
Баллак
12
Коул
39
Анелька
11
Дрогба
3-4-2
1
Ховард
2
Хибберт
5
Хейтинга
3
Бэйнс
20
Пиенаар
6
Родуэлл
25
Феллайни
14
Билялетдинов
28
Саа
21
Жо
6
Карвалью
0
Беллетти
0
Беллетти
6
Карвалью
12
Коул
13
Малуда
13
Малуда
12
Коул
12
Оби Микел
16
Борини
16
Борини
12
Оби Микел
21
Жо
24
Айегбени
24
Айегбени
21
Жо
28
Саа
18
Эгард
18
Эгард
28
Саа
Остались в запасе
Челси
Эвертон
40
Энрике Илариу
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
Главный тренер
Карло Анчелотти
21
Хоуп Акпам
ЦП
13
Карло Нэш
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
Остались в запасе
21
Хоуп Акпам
ЦП
13
Карло Нэш
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Челси - Эвертон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:55 (прямая)
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