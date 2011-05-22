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Расписание матчей
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Эвертон - Челси
Эвертон - Челси: обзор матча 22 мая 2011
Эвертон
22.05.2011, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
1 : 0
Завершен
Челси
75'
Д. Бэкфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Челси
Желтая карточка
Ф. Торрес
Замена
Т. Кэхилл
️️️️
М. Артета
Замена
В. Аничебе
️️️️
Д. Бэкфорд
Замена
Д. МакИкран
️️️️
М. Эссьен
ГОЛ! 1:0!
Д. Бэкфорд
Замена
П. Феррейра
️️️️
Алекс
Замена
С. Калу
️️️️
Д. Оби Микел
Вторая желтая
Ш. Коулмен
Желтая карточка
Алекс
Желтая карточка
Л. Бэйнс
Желтая карточка
Ш. Коулмен
Желтая карточка
Д. Хейтинга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
8
Микель Артета
ОП
6
Джек Родуэлл
ЦП
21
Леон Осман
ПП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
39
Николя Анелька
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Эвертон
17
Тим Кэхилл
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Челси
19
Паулу Феррейра
ПЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
3-3-2-1
1
Ховард
25
Дистен
5
Хейтинга
19
Ягиелка
3
Бэйнс
8
Артета
2
Хибберт
6
Родуэлл
21
Осман
10
Бэкфорд
4-1-2-1-2
1
Чех
33
Алекс
20
Иванович
26
Терри
3
Коул
2
Эссьен
8
Лэмпард
12
Оби Микел
13
Малуда
9
Торрес
39
Анелька
8
Артета
17
Кэхилл
17
Кэхилл
8
Артета
10
Бэкфорд
28
Аничебе
28
Аничебе
10
Бэкфорд
33
Алекс
19
Феррейра
19
Феррейра
33
Алекс
2
Эссьен
16
МакИкран
16
МакИкран
2
Эссьен
12
Оби Микел
8
Калу
8
Калу
12
Оби Микел
Остались в запасе
Эвертон
Челси
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Эвертон - Челси
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Гудисон Парк
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