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Расписание матчей
Англия. Кубок
Эвертон - Челси
Эвертон - Челси: обзор матча 12 марта 2016
Эвертон
12.03.2016, суббота, 20:30
Англия. Кубок, 1/4 финала
2 : 0
Завершен
Челси
77'
Р. Лукаку
82'
Р. Лукаку
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Эвертон - Челси
Замена
У. Ниасс
️️️️
Р. Лукаку
90'
+3
Замена
М. Бешич
️️️️
Р. Баркли
90'
+1
Замена
Д. Стоунз
️️️️
А. Леннон
88'
Вторая желтая
Г. Бэрри
87'
85'
Замена
Д. Терри
️️️️
Р. Кенеди
Желтая карточка
Г. Бэрри
84'
84'
Вторая желтая
Д. Коста
ГОЛ! 2:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
Р. Баркли
82'
81'
Замена
Л. Реми
️️️️
Н. Матич
ГОЛ! 1:0!
Р. Лукаку
77'
73'
Замена
Оскар
️️️️
Виллиан
61'
Желтая карточка
С. Фабрегас
Желтая карточка
Ф. Ягиелка
42'
12'
Желтая карточка
Д. Коста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Жоэль
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
(К)
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
8
Том Клеверли
ЛП
18
Гарет Бэрри
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
(К)
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
4
Сеск Фабрегас
ОП
12
Джон Оби Микел
ОП
9
Педро
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
21
Леон Осман
ПП
2
Аруна Коне
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
8
Оскар
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
4-1-4-1
1
Жоэль
3
Бэйнс
19
Ягиелка
26
Мори
23
Коулмен
18
Бэрри
8
Клеверли
16
МакКарти
6
Баркли
12
Леннон
9
Лукаку
3-3-3-1
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
20
Иванович
24
Кэхилл
18
Матич
4
Фабрегас
12
Оби Микел
9
Педро
10
Виллиан
29
Кенеди
19
Коста
12
Леннон
6
Стоунз
6
Стоунз
12
Леннон
6
Баркли
17
Бешич
17
Бешич
6
Баркли
9
Лукаку
14
Ниасс
14
Ниасс
9
Лукаку
29
Кенеди
26
Терри
26
Терри
29
Кенеди
10
Виллиан
8
Оскар
8
Оскар
10
Виллиан
18
Матич
14
Реми
14
Реми
18
Матич
Остались в запасе
Эвертон
Челси
1
Тим Ховард
ВР
21
Леон Осман
ПП
2
Аруна Коне
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
31
Асмир Бегович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Остались в запасе
1
Тим Ховард
ВР
21
Леон Осман
ПП
2
Аруна Коне
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Гус Хиддинк
Статистика матча Эвертон - Челси
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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