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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Челси
Эвертон - Челси: обзор матча 12 декабря 2020
Эвертон
12.12.2020, суббота, 23:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Челси
22'
Г. Сигурдссон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Челси
Замена
Д. Кенни
️️️️
Ришарлисон
90'
Замена
Т. Дэвис
️️️️
А. Ивоби
86'
Замена
А. Гомеш
️️️️
Г. Сигурдссон
83'
82'
Замена
Б. Гилмор
️️️️
М. Ковачич
Желтая карточка
А. Дукуре
80'
68'
Замена
Т. Абрахам
️️️️
К. Хаверц
65'
Желтая карточка
Т. Силва
59'
Желтая карточка
Р. Джеймс
45'
+3
Желтая карточка
Н. Канте
Желтая карточка
Ришарлисон
24'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Сигурдссон
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
29
Кай Хаверц
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Эвертон
1
Робин Ольсен
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
11
Бернард
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Челси
13
Кепа
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
4-2-2-2
1
Пикфорд
27
Холгейт
5
Кин
4
Годфри
22
Мина
6
Дукуре
25
Аллан
17
Ивоби
10
Сигурдссон
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
4-1-1-1-3
16
Менди
24
Джеймс
4
Зума
3
Силва
33
Чилвел
91
Канте
8
Ковачич
7
Маунт
9
Жиру
11
Вернер
29
Хаверц
47
Ришарлисон
3
Кенни
3
Кенни
47
Ришарлисон
17
Ивоби
22
Дэвис
22
Дэвис
17
Ивоби
10
Сигурдссон
20
Гомеш
20
Гомеш
10
Сигурдссон
8
Ковачич
6
Гилмор
6
Гилмор
8
Ковачич
29
Хаверц
18
Абрахам
18
Абрахам
29
Хаверц
Остались в запасе
Эвертон
Челси
17
Энтони Гордон
ЛВ
1
Робин Ольсен
ВР
11
Бернард
ЛВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
13
Кепа
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
18
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
17
Энтони Гордон
ЛВ
1
Робин Ольсен
ВР
11
Бернард
ЛВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
18
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Эвертон - Челси
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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