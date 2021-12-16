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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Эвертон
Челси - Эвертон: обзор матча 16 декабря 2021
Челси
16.12.2021, четверг, 22:45
Англия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Эвертон
70'
М. Маунт
74'
Д. Брэнтуэйт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Эвертон
Замена
Т. Чалоба
️️️️
С. Аспиликуэта
80'
77'
Желтая карточка
Л. Доббин
74'
ГОЛ! 1:1!
Д. Брэнтуэйт
Пас отдал
Э. Гордон
ГОЛ! 1:0!
М. Маунт
Пас отдал
Р. Джеймс
70'
70'
Замена
Ж. Гбамен
️️️️
А. Гомеш
Замена
С. Ньигес
️️️️
М. Алонсо
65'
Замена
Р. Баркли
️️️️
Р. Лофтус-Чик
65'
64'
Желтая карточка
А. Гомеш
62'
Замена
Л. Доббин
️️️️
Э. Симмс
Желтая карточка
Жоржиньо
59'
Желтая карточка
Р. Лофтус-Чик
45'
21'
Желтая карточка
М. Холгейт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
9
Эллис Симмс
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Челси
13
Кепа
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
22
Эндрю Лонерган
ВР
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Льюис Доббин
ЛВ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
21
Тайлер Оньянго
ЦП
25
Аллан
ЦП
3-2-2-3
16
Менди
3
Аспиликуэта
3
Силва
22
Рюдигер
3
Алонсо
24
Джеймс
20
Лофтус-Чик
21
Жоржиньо
11
Пулишич
7
Маунт
22
Зиеш
3-2-2-2-1
1
Пикфорд
4
Годфри
3
Кенни
27
Холгейт
4
Брэнтуэйт
5
Кин
6
Дукуре
20
Гомеш
10
Гордон
17
Ивоби
9
Симмс
3
Аспиликуэта
27
Чалоба
27
Чалоба
3
Аспиликуэта
3
Алонсо
8
Ньигес
8
Ньигес
3
Алонсо
20
Лофтус-Чик
6
Баркли
6
Баркли
20
Лофтус-Чик
20
Гомеш
5
Гбамен
5
Гбамен
20
Гомеш
9
Симмс
11
Доббин
11
Доббин
9
Симмс
Остались в запасе
Челси
Эвертон
13
Кепа
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
Главный тренер
Томас Тухель
31
Асмир Бегович
ВР
22
Эндрю Лонерган
ВР
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
21
Тайлер Оньянго
ЦП
25
Аллан
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
22
Эндрю Лонерган
ВР
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
21
Тайлер Оньянго
ЦП
25
Аллан
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Челси - Эвертон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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