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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Челси - Эвертон
Челси - Эвертон: обзор матча 25 октября 2017
Челси
25.10.2017, среда, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Эвертон
26'
А. Рюдигер
90+3'
Виллиан
90+4'
Д. Калверт-Льюин
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Эвертон
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
Д. Калверт-Льюин
Пас отдал
У. Ниасс
ГОЛ! 2:0!
Виллиан
Пас отдал
С. Фабрегас
90'
+3
Желтая карточка
А. Рюдигер
67'
61'
Желтая карточка
Ф. Ягиелка
52'
Желтая карточка
Д. МакКарти
49'
Желтая карточка
Т. Дэвис
28'
Желтая карточка
Э. Уилльямс
ГОЛ! 1:0!
А. Рюдигер
Пас отдал
Ш. Мусонда
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
21
Шарли Мусонда
ЛВ
10
Виллиан
ЛВ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
12
Аарон Леннон
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Челси
82
Эдуарду
ВР
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
36
Кайл Скотт
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Педро
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
3-2-1-3-1
13
Кабальеро
15
Кристенсен
24
Кэхилл
4
Ампаду
22
Рюдигер
77
Дзаппакоста
4
Дринкуотер
10
Виллиан
21
Мусонда
29
Кенеди
44
Батшуайи
4-3-2
1
Пикфорд
19
Ягиелка
3
Кенни
5
Уилльямс
3
Бэйнс
22
Дэвис
16
МакКарти
12
Леннон
32
Руни
87
Миральяс
Остались в запасе
Челси
Эвертон
82
Эдуарду
ВР
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
36
Кайл Скотт
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Педро
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Жоэль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
10
Гильфи Сигурдссон
АП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
82
Эдуарду
ВР
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
36
Кайл Скотт
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Педро
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Остались в запасе
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Жоэль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
10
Гильфи Сигурдссон
АП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Челси - Эвертон
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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