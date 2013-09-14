Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Челси
Эвертон - Челси: обзор матча 14 сентября 2013
Эвертон
14.09.2013, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Челси
45+1'
С. Нейсмит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Челси
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
К. Миральяс
90'
+2
Замена
Д. Стоунз
️️️️
С. Нейсмит
89'
87'
Желтая карточка
Д. Оби Микел
83'
Желтая карточка
Д. Луис
80'
Желтая карточка
Э. Азар
69'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Э. Коул
Замена
Д. МакКарти
️️️️
Н. Елавич
67'
65'
Желтая карточка
Б. Иванович
58'
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
А. Шюррле
57'
Замена
Оскар
️️️️
Х. Мата
ГОЛ! 1:0!
С. Нейсмит
Пас отдал
Н. Елавич
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
21
Леон Осман
ПП
18
Никица Елавич
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
20
Андре Шюррле
ЦП
7
Рамирес
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Эвертон
1
Жоэль
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
8
Оскар
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-3-3
1
Ховард
3
Бэйнс
19
Ягиелка
25
Дистен
23
Коулмен
18
Бэрри
6
Баркли
21
Осман
87
Миральяс
14
Нейсмит
18
Елавич
4-3-2-1
1
Чех
26
Терри
20
Иванович
4
Луис
3
Коул
20
Шюррле
7
Рамирес
12
Оби Микел
64
Мата
10
Азар
9
Это'О
14
Нейсмит
6
Стоунз
6
Стоунз
14
Нейсмит
18
Елавич
16
МакКарти
16
МакКарти
18
Елавич
87
Миральяс
10
Деулофеу
10
Деулофеу
87
Миральяс
20
Шюррле
8
Лэмпард
8
Лэмпард
20
Шюррле
64
Мата
8
Оскар
8
Оскар
64
Мата
3
Коул
9
Торрес
9
Торрес
3
Коул
Остались в запасе
Эвертон
Челси
1
Жоэль
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
99
Магайе Гуйе
ПП
Главный тренер
Роберто Мартинес
32
Марк Шварцер
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
7
Кевин Де Брюйне
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
99
Магайе Гуйе
ПП
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
7
Кевин Де Брюйне
АП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Эвертон - Челси
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Гудисон Парк
Новости команд
Все
Эвертон
Челси
Вратарь «Челси» попал в аварию на Ferrari
11 ноября
2
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Грилиш ушел в новый запой
1 ноября
2
Вратарь «Челси» попал в аварию на Ferrari
11 ноября
2
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+