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Хуан Пабло Каррисо
Статистика
Хуан Пабло Каррисо - статистика
Завершил карьеру
6 мая 1984 (42)
#22 | Вратарь
187 см | 84 кг
Аргентина | Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Испания. Примера 2009/2010
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Интер
1
-2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Интер
5 : 2
28.05.2017
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Лацио
1 : 3
21.05.2017
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
1 : 2
14.05.2017
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Дженоа
1 : 0
07.05.2017
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Интер
0 : 1
30.04.2017
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Фиорентина
5 : 4
22.04.2017
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Интер
2 : 2
15.04.2017
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Кротоне
2 : 1
09.04.2017
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
1 : 2
03.04.2017
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Торино
2 : 2
18.03.2017
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Интер
7 : 1
12.03.2017
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Кальяри
1 : 5
05.03.2017
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Интер
1 : 3
26.02.2017
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Болонья
0 : 1
19.02.2017
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
2 : 0
12.02.2017
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Ювентус
1 : 0
05.02.2017
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Интер
3 : 0
28.01.2017
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Палермо
0 : 1
22.01.2017
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Интер
3 : 1
14.01.2017
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
1 : 2
08.01.2017
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Интер
3 : 0
21.12.2016
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Сассуоло
0 : 1
18.12.2016
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Интер
2 : 0
11.12.2016
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Наполи
3 : 0
02.12.2016
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Интер
4 : 2
28.11.2016
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Милан
2 : 2
20.11.2016
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Интер
3 : 0
06.11.2016
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Сампдория
1 : 0
30.10.2016
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Интер
2 : 1
26.10.2016
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Аталанта
2 : 1
23.10.2016
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
1 : 2
16.10.2016
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 1
02.10.2016
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Интер
1 : 1
25.09.2016
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Эмполи
0 : 2
21.09.2016
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
2 : 1
18.09.2016
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Пескара
1 : 2
11.09.2016
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Интер
1 : 1
28.08.2016
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Кьево
2 : 0
21.08.2016
Интер
Был в запасе
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