Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Испания. Примера 2009/2010 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Италия. Серия А 2008/2009