Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кротоне - Интер
Кротоне - Интер: обзор матча 09 апреля 2017
Кротоне
09.04.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 31 тур
2 : 1
Завершен
Интер
19'
Д. Фальчинелли (П)
22'
Д. Фальчинелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кротоне - Интер
Желтая карточка
Л. Капецци
90'
81'
Замена
Ж. Мариу
️️️️
Ж. Кондогбиа
Замена
Л. Капецци
️️️️
А. Барберис
75'
Замена
Б. Максвелл Акости
️️️️
М. Тротта
73'
Замена
М. Сампиризи
️️️️
М. Роден
68'
51'
Желтая карточка
Э. Банега
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
47'
46'
Желтая карточка
Р. Паласио
Желтая карточка
Б. Мартелла
46'
45'
Замена
Эдер
️️️️
К. Ансальди
45'
Замена
Р. Паласио
️️️️
Д. Мурильо
ГОЛ! 2:0!
Д. Фальчинелли
22'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Фальчинелли
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
8
Адриан Стоян
ЛП
87
Бруно Мартелла
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЛП
5
Иван Перишич
ЛВ
11
Эвер Банега
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Гари Медель
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Кротоне
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
3
Клейтон
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
17
Андрей Котник
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
3-5-2
21
Кордас
67
Феррари
11
Чеккерини
20
Рози
8
Стоян
51
Барберис
12
Крисетиг
7
Роден
87
Мартелла
29
Тротта
11
Фальчинелли
4-4-1-1
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
13
Миранда
24
Мурильо
14
Ансальди
17
Медель
87
Кандрева
11
Банега
19
Кондогбиа
5
Перишич
9
Икарди
7
Роден
31
Сампиризи
31
Сампиризи
7
Роден
51
Барберис
82
Капецци
82
Капецци
51
Барберис
29
Тротта
7
Акости
7
Акости
29
Тротта
19
Кондогбиа
23
Мариу
23
Мариу
19
Кондогбиа
24
Мурильо
8
Паласио
8
Паласио
24
Мурильо
14
Ансальди
23
Эдер
23
Эдер
14
Ансальди
Остались в запасе
Кротоне
Интер
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
3
Клейтон
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
17
Андрей Котник
ЦП
7
Андреа Налини
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
3
Клейтон
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
17
Андрей Котник
ЦП
7
Андреа Налини
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Кротоне - Интер
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Эцио Шида
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
Новости команд
Все
Кротоне
Интер
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Фанаты «Кротоне» избили игроков, когда те с семьями отдыхали на пляже
2024.04.10 18:34
1
«Милан» выкупил Мессьяса за 4,5 миллиона. Он дебютировал в Серии А в 29 лет
2022.07.07 19:30
39-летний Бруну Алвеш спустя 3 недели покинет «Фамаликан» и перейдет в «Кротоне»
2021.07.27 18:49
Экс-защитник «Уфы» Неделчару перешел из АЕКа в «Кротоне»
2021.07.17 11:14
«Интер» объявил о переходе 38-летнего вратаря Кордаса. Он пропустил 91 гол в прошлом сезоне
2021.06.25 17:20
2
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+