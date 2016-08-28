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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Палермо
Интер - Палермо: обзор матча 28 августа 2016
Интер
28.08.2016, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 2 тур
1 : 1
Завершен
Палермо
72'
М. Икарди
48'
А. Рисполи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Палермо
85'
Замена
Т. Сионек
️️️️
С. Анджелкович
84'
Желтая карточка
А. Рисполи
81'
Желтая карточка
Р. Салаи
Желтая карточка
Д. Мурильо
76'
76'
Замена
Н. Балог
️️️️
И. Несторовски
ГОЛ! 1:1!
М. Икарди
Пас отдал
А. Кандрева
72'
70'
Желтая карточка
А. Гацци
Замена
С. Мянго
️️️️
Д. Сантон
68'
Замена
А. Кандрева
️️️️
И. Перишич
68'
55'
Замена
Р. Салаи
️️️️
Р. Квайсон
48'
ГОЛ! 0:1!
А. Рисполи
36'
Желтая карточка
Х. Алеесами
18'
Желтая карточка
Э. Гольданига
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
17
Гари Медель
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
23
Эдер
РФ
Главный тренер
Франк де Бур
Палермо
1
Йосип Посавец
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
7
Оскар Хильемарк
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
14
Алессандро Гацци
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
90
Илия Несторовски
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
15
Элож Яо
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
30
Фелипе Мело
ОП
27
Ассане Ньюкури
ПП
87
Антонио Кандрева
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Палермо
22
Андреа Фулиньяти
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
70
Симоне Джульяно
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
24
Уасим Боуи
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
7
Карлос Эмбало
ЦФ
22
Норберт Балог
ЦФ
4-3-1-2
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
13
Миранда
24
Мурильо
18
Сантон
19
Кондогбиа
11
Банега
17
Медель
5
Перишич
9
Икарди
23
Эдер
4-3-1-2
1
Посавец
2
Витьелло
18
Гольданига
4
Анджелкович
5
Алеесами
3
Рисполи
18
Чочев
7
Хильемарк
14
Гацци
19
Квайсон
90
Несторовски
18
Сантон
13
Мянго
13
Мянго
18
Сантон
5
Перишич
87
Кандрева
87
Кандрева
5
Перишич
19
Квайсон
7
Салаи
7
Салаи
19
Квайсон
4
Анджелкович
15
Сионек
15
Сионек
4
Анджелкович
90
Несторовски
22
Балог
22
Балог
90
Несторовски
Остались в запасе
Интер
Палермо
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
15
Элож Яо
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
30
Фелипе Мело
ОП
27
Ассане Ньюкури
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
70
Симоне Джульяно
ЦЗ
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
22
Андреа Фулиньяти
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
24
Уасим Боуи
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
7
Карлос Эмбало
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
15
Элож Яо
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
30
Фелипе Мело
ОП
27
Ассане Ньюкури
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Остались в запасе
70
Симоне Джульяно
ЦЗ
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
22
Андреа Фулиньяти
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
24
Уасим Боуи
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
7
Карлос Эмбало
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Интер - Палермо
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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